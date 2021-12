IDLES comparten concierto en KEXP

IDLES están de regreso con la continuación de Ultra Mono (2020). Los británicos acaban de publicar su cuarto álbum, Crawler, en el que se muestran introspectivos e incluso frágiles, abriéndose en canal para compartir su dolor y hablar sin tapujos de traumas o adicciones propias y ajenas

El álbum fue grabado en Real World Studios en Bath durante la pandemia de Covid-19, coproducido por Kenny Beats y el guitarrista de IDLES Mark Bowen.

La banda británica lo ha estado presentando en directo en la radio de Seattle KEXP, donde ha interpretado las canciones:

When The Lights Come On

The Wheel

Meds

Car Crash

IDLES nos visitan en 2022:

7 de marzo

BILBAO

Santana 27

9 de marzo

BARCELONA

Razzmatazz

10 de marzo

MADRID

La Riviera

Entradas a la venta lasttour.net