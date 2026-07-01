James anuncia el documental biográfico 'Getting Away With It' para agosto

La banda británica James estrenará en cines el documental James: Getting Away With It, tras su presentación mundial en el SXSW London.

Dirigido por Chris Atkins, el documental que será retransmitida en cerca de 250 salas de Reino Unido, Irlanda y otros mercados internacionales, recorre la trayectoria del grupo desde sus inicios en el Manchester de los años ochenta, repasando sus numerosos tropiezos antes de alcanzar el éxito con «Sit Down» en 1991.

La película también aborda las tensiones internas, los problemas económicos, la separación del grupo a comienzos de los 2000 y su posterior regreso en 2007, que les llevó a vivir la etapa de mayor reconocimiento de su carrera.

La cinta combina entrevistas con miembros actuales y antiguos de James, testimonios de figuras como Chris Martin, Brian Eno y Jo Whiley, abundante material de archivo inédito y escenas entre bastidores. El resultado es un retrato íntimo y con sentido del humor sobre la creatividad, la amistad y los errores que acabaron forjando una de las historias más singulares del rock británico.