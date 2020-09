JARV IS… lanzan un puzzle y su propia línea de té

JARV IS… la banda liderada por Jarvis Cocker ha lanzado su propia mezcla de té de hierbas gracias a una colaboración con Dragonfly Teas.

La infusión de té de edición muy especial se bautiza como ‘Bienvenido a la jungla de menta’ y cuenta con una mezcla intrigante de menta, jengibre, hinojo, hierba de limón y semillas de cáñamo cultivadas orgánicamente y elegida personalmente por Jarvis con la ayuda de los maestros cerveceros de Dragonfly.

El té está inspirado en el álbum reciente de JARV IS … Beyond The Pale y cada bolsita de té presenta un mensaje inspirador en su etiqueta escrito por el propio Jarvis.

“Ha sido un absoluto placer trabajar con la gente de Dragonfly para producir una mezcla de té a medida para complementar el álbum Beyond the Pale. Siempre pensé que sería una buena idea crear un té para acompañar nuestro álbum, pero Dragonfly ha hecho realidad esa idea. ¿Qué mensaje le espera en la etiqueta adjunta a la bolsita de té? Sólo hay una forma de averiguarlo … ¡Bienvenido a Peppermint Jungle!”

JARV IS … no solo nutre el cuerpo, ahora también está disponible una edición limitada de Beyond The Pale para inspirar y desafiar las mentes. El rompecabezas de 1000 piezas está inspirado en las ilustraciones del álbum y está restringido a solo 100 ediciones. Ya están disponibles en la tienda del sitio web de Jarvis: Té / Puzzle

JARV IS… está formada por Jarvis Cocker (voz, guitarra, percusión), Serafina Steer (arpa, teclados, coros), Emma Smith (violín, guitarra, coros), Andrew McKinney (bajo, coros), Jason Buckle (sintetizador y tratamiento electrónico) & Adam Betts (batería, percusión, coros).

JARV IS… actuarán en Tomavistas 2021.