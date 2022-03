JARV IS… lanza banda sonora para la serie ‘This is Going to Hurt’

JARV IS… banda formada por Jarvis Cocker, Serafina Steer, Emma Smith, Andrew McKinney, Adam Betts y Jason Buckle publica la banda sonora original de la serie de televisión de la BBC aclamada por la crítica This is Going to Hurt basada en las memorias del mismo nombre de Adam Kay.

La banda sonora fue grabada en Narcissus Studios, Londres por Drew Dungate-Smith.

durante varias sesiones a lo largo de 2021. Cada episodio presenta al menos una canción con letra de Cocker, y la curiosidad es que la mayoría de ellas fueron recogidas en vivo con toda la banda, a menudo grabadas mientras miraban la reproducción de secuencias clave de la serie.

La directora Lucy Forbes comenta: “Como uno de los mejores letristas y compositores de Inglaterra, no podríamos haber estado más emocionados de que Jarvis Cocker y su banda escribieran canciones originales y compusieran la música de This Is Going To Hurt. Su ingenio incisivo, su agudo sentido de la observación y su habilidad para escribir hermosas y sentidas melodías encajaban a la perfección. Su música se entrelazó de inmediato con la estructura y el tono del espectáculo y lo llevó a un nivel completamente nuevo, llegando directamente al corazón del patetismo, el dolor y la alegría de trabajar en el NHS (servicio nacional de salud británico). Fue un gran privilegio trabajar con él en este proyecto y no puedo imaginar This is Going to Hurt sin él”.

Escucha ‘This is Going to Hurt’ de JARV IS…