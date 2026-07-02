Kasabian se pasan a G-funk en 'SUPERPOWERS'

Kasabian continúa dando forma a su noveno álbum de estudio, Act III, con el lanzamiento de su nuevo single «SUPERPOWERS». Este tema sorprende por su clara incursión en el sonido G-funk, un estilo que el líder de la banda, Serge Pizzorno, ha vinculado directamente con su descubrimiento de ‘Doggystyle’ de Snoop Dogg en su juventud.

El sucesor de Happening (2024) llegará finalmente a las tiendas el 4 de septiembre. La banda justificó este retraso con un comunicado en el que explicaban que habían «vuelto a meter el álbum en la mesa de operaciones para unos últimos ajustes», asegurando que «los discos son para siempre» y que la espera merecerá la pena.

Producido por Serge Pizzorno y Mark Ralph, el álbum, promete ser un trabajo de «pop impulsado por guitarras e infusionado con psicodelia» que mantiene la esencia de la banda, mientras conecta con la energía de sus inicios.

Descrito como un corte «SUPERPOWERS» se aleja de las guitarras psicodélicas para explorar nuevos territorios. La canción llega acompañada de un impactante proyecto visual en el que el actor Stephen Graham interpreta la letra como si de un casting se tratara.

Escucha ‘SUPERPOWERS’ de Kasabian