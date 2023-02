Kate Fagan reedita su clásico ‘I Don’t Wanna Be Too Cool’ con inéditos

La pionera del ska, la new wave y el post-punk Kate Fagan, comparte “Say It”, la segunda canción inédita disponible en la edición ampliada de I Don’t Wanna Be Too Cool. Un codiciado sencillo autoeditado lanzado en 1980, que vuelve remasterizado y convertida en un álbum de vinilo con cuatro inéditos adicionales que se publica el 24 de febrero de 2023 a través de Captured Tracks.

Fagan escribió «I Don’t Wanna Be Too Cool» después de mudarse a Chicago desde Nueva York a finales de los 70. La pista es una crítica de la actitud emergente «hipster» de la multitud disco y la postura que estaba presenciando entre sus compañeros en Nueva York. “La idea de ser ‘cool’ me parecía superficial, barata, comprada en tiendas y manipulada. Mi canción respondió con un grito, una línea de bajo valiente y un fuerte ritmo de fondo”, explica Fagan. “La letra está destinada a burlarse de los elementos de lo que se estaba volviendo moderno en la era celebutante”.

«Say It», con tintes de reggae, cuenta con la producción de la leyenda del género Peter Tosh y el guitarrista de Bob Marley, Donald Kinsey, quienes volaron desde Jamaica para grabar con Heavy Manners (el grupo de ska que cofundó Fagan) después de presenciar su apasionado concierto en vivo. mostrar. «Say It» es una de esas cuatro canciones inéditas compuestas originalmente para la ópera rock de Fagan «The Kissing Concept«, una historia de amor semiautobiográfica inspirada en la escena de los clubes nocturnos de los años 70 y 80 que había explorado durante su estadía en Nueva York, que se estrenó en los clubes nocturnos Park West y Limelight.

El lanzamiento de “Say It” viene con un nuevo video editado por Timothy Watson con imágenes de archivo de James Pasta.

Estas serán las canciones de ‘I Don’t Wanna Be Too Cool’

1) I Don’t Wanna Be Too Cool

2) Waiting For The Crisis

3) Master Of Passion

4) Come Over

5) Cover It Up

6) Take Your Chances

7) Something’s Wrong

8) Say It

Foto Kate Fagan: John von Dorn