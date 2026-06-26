La gira europea de Colombina Parra pasa estos días por Barcelona y Madrid

Colombina Parra es una artista chilena, compositora, escritora, arquitecta e hija del influyente poeta Nicanor Parra. Tras pasar por diversos grupos, en las últimas décadas ha desarrollado una carrera artística propia marcada por la intensidad escénica, la experimentación y una mirada única dentro de la música alternativa latinoamericana, de la que se ha convertido en un referente. Además también se ha adentrado en el mundo de la literatura con Otro Tipo de Música, publicada por Literatura Random House, obra que le valió para ser seleccionada entre las voces más destacadas de la literatura contemporánea en español por el Mapa de las Lenguas.

Colombina Parra ha abierto conciertos The Rolling Stones y Patti Smith, además de compartir escenario recientemente con Public Image Ltd. El pasado 2025 recibió dos reconocimientos a Mejor Disco del Año en Chile por Fuerzas que Retroceden y Crudo, EP este último que grabó junto a Silvio Paredes.

Actualmente Colombina Parra se encuentra realizando una gira europea presentado su propuesta Vuelvo a gritar, recibida por la crítica con aplausos por su sonido crudo y directo. Una gira en la que la chilena repasará todos sus discos, incluyendo alguna de sus canciones con Los Ex, saltando de estilos como el punk o el folk a sus propuestas más vanguardistas. La primera etapa de su gira arrancará este fin de semana en España con estas fechas:

sábado 27 de junio en La Realidad Club (Madrid) Entradas aquí

en (Madrid) Entradas aquí lunes 29 de junio en Club Oasys (Barcelona) Entradas aquí

Colombina contará en Madrid con Guido Nisenson como bajista, el reconocido productor de Charly García, Andrés Calamaro y Luis Alberto Spinetta. En Barcelona estará acompañada por Dr. DiDi y su banda soporte Los Efectos Secundarios con su proyecto punk rock y synth pop. Posteriormente la gira europea de Colombina Parra pasará por París (12 de julio, Théâtre El Duende) y Berlín (16 de julio, Monopol).

Aquí puedes escuchar Crudo, su último trabajo.