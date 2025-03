La gira española de Autogramm pasa por Córdoba

Autogramm es un cuarteto de power pop y new wave procedente de Vancouver, en Canadá. En su música combinan influencias de grupos como The Cars, Gary Numan, Devo y The Go-Gos, añadiendo elementos del retro-punk, del pop más moderno y del rock clásico. Sus componentes, Jiffy Marx, CC Voltage, Lars Von Seattle y The Silo, son experimentados músicos que han estado en varios grupos y proyectos.

Autogramm han girado en muchas ocasiones no solo por Norteamérica sino también por Europa. Sin embargo, su gira actual es la primera que pasa por España. En días anteriores han actuado en Cox y Granada, hoy lo harán en Sevilla y mañana se presentarán en Córdoba. El concierto tendrá lugar el 26 de marzo a las 21h en la Sala Hangar. Las entradas, a partir de 6€, están disponibles para compra anticipada en este enlace.

Los canadienses se presentan en la ciudad andaluza de la mano de El Colectivo. Se trata de una asociación musical creada con el objetivo de dar visibilidad a la escena musical local cordobesa, y al mismo tiempo atraer a la ciudad actuaciones de grupos nacionales e internacionales del circuito underground.

Habrá ocasión de escuchar las canciones de su último disco, Music That Humans Can Play, de 2023. También darán a conocer sus últimas canciones, como el sencillo «Randy» que publicaron el mes pasado.

Posteriormente Autogramm seguirán su gira española con las siguientes fechas:

27 de marzo: VALLADOLID – CIENTOCERO

28 de marzo: ALCALÁ DE HENARES – SALA EGO

29 de marzo: MADRID – FUN HOUSE