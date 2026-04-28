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Todo preparado para la visita de la mexicana Marion Raw

Marion Raw es una artista mexicana con una propuesta musical que mezcla bolero, rockabilly y garaje. Todo ello en una atmósfera oscura y misteriosa con un seductor aire retro. Después de formar parte de la banda Love La Femme, en 2021 debutó en solitario con un álbum titulado Deep Cuts del que en su momento te hablamos en nuestra sección EmergentesMZK. En 2022 publicó un segundo disco, Ghost in the Machine.

En 2026 saldrá el tercer disco de Marion Raw, todavía sin fecha prevista de lanzamiento. De momento han visto la luz un par de canciones, «Adiós» y «Castillos».

El próximo mes de mayo Marion Raw se embarcará en una gira europea en la que presentará sus nuevas canciones. Una gira cuyos primeros conciertos tendrán lugar en España antes de desplazarse a Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y varios países más.

Estas son las fechas de la gira española de Marion Raw:

Madrid (Funhouse) el 13 de mayo
Zaragoza (La Lata de Bombillas) el 14 de mayo 
Sopelana (La Atalaya del Gardoki) el 15 de mayo 
Santander (Little Bobby) el 16 de mayo
Gijón (Teatro Jovellanos) el 17 de mayo


Marion Raw

(fotos: Isabelle Abbitt)

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