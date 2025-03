Hablamos con JC Stewart, que nos visita en abril

JC Stewart es un cantautor originario de Irlanda del Norte que ganó fama internacional en 2020, cuando su parodia de la canción principal de la serie Friends se volvió viral. Aquella broma llamó la atención de Jennifer Aniston, lo que le valió la presencia en medios como Billboard o ABC News, entre otros.

Su caso, sin embargo, no es el del típico internauta que salta a la fama por casualidad. En 2018, sin haber publicado ningún disco, ya fichó por Warner, lanzó varios sencillos, escribió canciones para otros artistas y, posteriormente, grabó un EP coescrito con Tom Odell. Sus canciones han alcanzado los primeros puestos de las listas en varios países europeos, especialmente en el Este, y ha girado por toda Europa y ha actuado en los Estados Unidos.

En los próximos días JC Stewart ofrecerá dos conciertos en España. Serán el 3 de abril en la sala La Nau de Barcelona y el 4 de abril en la Sala Villanos de Madrid, como parte de su gira I’m A Mess Tour y estará acompañado por D3lta como telonero.

Las entradas están disponibles a través de doctormusic.com y entradas.com.

Aprovechando su inminente visita a nuestro país, hemos tenido una breve charla con JC Stewart.

«Los miles de seguidores que gané se llevaron una buena decepción al ver que mi cuenta no tenía nada que ver con Friends»

Háblanos sobre tus años en Irlanda del Norte. ¿Cuándo empezaste a sentir la necesidad de hacer algo de forma más activa con tu pasión por la música?

Crecí de forma bastante normal en Magherafelt, Irlanda del Norte. Mi padre tenía una tienda de comestibles, mi madre era fisioterapeuta y la música formaba parte de mi vida como en la de cualquiera, aunque no diría que fuera lo más importante hasta que cumplí 16. Antes de eso siempre cantaba, pero no me interesaba especialmente porque, para ser sincero, no era precisamente lo más cool que se podía hacer. Todo cambió el día en que un músico de jazz me enseñó a escribir una canción. Desde entonces, la composición ha sido mi primera gran pasión y es algo que no he dejado de hacer nunca.

Dejaste los estudios y te mudaste a Londres. Supongo que es el sitio al que hay que ir si quieres hacerte un nombre. ¿Cómo fueron tus inicios allí?

En realidad estuve estudiando en la universidad de Brighton. Terminé el primer año, pero no volví para el segundo. Tocaba en pubs de la ciudad y, de forma totalmente inesperada, después de mucho tiempo, Snow Patrol aparecieron en uno de mis conciertos. Me ofrecieron un pequeño contrato editorial en ese mismo momento y empecé a trabajar con ellos unos meses después. ¡Ojalá todo fuera siempre tan fácil!

De hecho, firmaste con Warner antes incluso de sacar un álbum, ¿verdad?

Así es. Estuve con ellos alrededor de dos años, pero no llegué a publicar un álbum. Saqué algunos singles y un EP, muchos de los cuales me hacen sentir muy orgulloso, pero tras un poco de éxito y luego los desafíos que trajo el Covid, llegó el momento de seguir otro camino.

También has escrito canciones para otros artistas, ¿no es así?

Sí, y es una de las cosas que más disfruto. Algunas de mis personas favoritas para componer son Lewis Capaldi, Tom Odell y Foy Vance. La gente suele decir que no hay que conocer a tus ídolos, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí, es un honor increíble.

Cuéntanos qué pasó con tu versión del tema de Friends y cómo ayudó a impulsar tu carrera.

Fue en pleno confinamiento. Grabé un vídeo bastante tonto justo cuando TikTok acababa de lanzarse, y lo subí a Internet. Al día siguiente, mi teléfono estaba a punto de explotar. Resulta que la versión del tema de Friends con letra adaptada al Covid que había hecho la había compartido Jennifer Aniston. Acabé saliendo en noticieros estadounidenses y todo. Eso sí, los miles de seguidores que gané después se llevaron una buena decepción al ver que mi cuenta no tenía nada que ver con Friends.

No sé cómo van las cosas para ti en Inglaterra, pero en otros países europeos estás subiendo muy alto en las listas. Has girado con una banda eslovena, has llegado al número 1 en República Checa y al 2 en Polonia… ¿Por qué crees que tu música conecta tanto con el público de Europa del Este?

Sí, es algo muy curioso. En general, Centroeuropa y Europa del Este siempre me han resultado lugares mucho más accesibles para que mi música se escuche. Ir a tocar a ciudades donde no conozco a nadie y ver cómo se llena la sala es alucinante. Me siento increíblemente afortunado.

Y ahora, por fin, vienes a España. Entiendo que es la primera vez, ¿verdad? Avánzanos algo sobre los conciertos y cuéntanos qué expectativas tienes respecto al público español.

España es uno de mis países favoritos del mundo. He venido muchas veces a lo largo de mi vida, pero esta es la primera vez que hago un concierto en solitario aquí. El show es emotivo pero divertido, relajado pero también con mucha energía. ¡Estoy deseando ver cómo reacciona el público español!