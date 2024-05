Julia Holter nos visitará en noviembre para presentar su último disco

La artista estadounidense Julia Holter visitará nuestro país en noviembre para presentar su último disco, Something In The Room She Moves. Su mini gira incluirá cuatro fechas en San Sebastián, Madrid, Barcelona y Valencia.

Estas son las fechas y lugares concretos de sus actuaciones:

San Sebastián, el 19 de noviembre (Teatro Principal)

Madrid, el 20 de noviembre (Shoko, dentro del Banco Mediolanum Festival Mil.lenni)

Barcelona, el 21 de noviembre (La (2) de Apolo, también, como en Madrid, formando parte del Banco Mediolanum Festival Mil.lenni)

Valencia, el 22 de noviembre (La Rambleta [Ram Club]).

Las entradas para estos cuatro conciertos se ponen a la venta hoy mismo a partir de las 11 horas en este enlace.