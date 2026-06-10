La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Lesel, Ona Mafalda, Averzzo, Uri Santafé & Lamliki, Venus Astra, Mi Lado Rebelde Soleado y Al·lèrgiques al Pol·len.

LESEL – Sin ti

LESEL es un artista uruguayo que desarrolla su proyecto de forma independiente, encargándose personalmente de todas las fases del proceso desde la composición hasta la producción. En apenas cuatro años ha publicado cuatro álbumes y dos EP instrumentales. Ahora va camino del quinto LP, del que nos avanza esta canción titulada «Sin ti». Un tema que invita a detenerse y reconocer el valor de aquello que nos acompaña cada día.

Ona Mafalda – Otra

Ona Mafalda es una cantante y compositora con raíces entre España y el Reino Unido que ya ha pasado en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente. Entres sus referentes encontramos grandes nombres como Florence and the Machine, The Strokes, Blondie o Patti Smith. Su último sencillo se titula «Otra», y es una canción sobre dejarse llevar por la emoción de alguien nuevo a pesar de las dudas. Produce Daniel Belenguer, quien también ha ayudado en la composición de «Otra».

Averzzo – Anestesiao

Averzzo es el proyecto musical del segoviano Álvaro Pintado. El pasado mes de febrero publicó su primer álbum, Un Día Nuevo. Un disco conceptual que cuenta con colaboraciones de Choclock, Dontia y West Srk. Hoy traemos a nuestra PlayList Emergente uno de sus sencillos de más éxito, «Anestesiao». Una canción en la que participa Choclock y que se presenta con un vídeo dirigido y filmado por «Los Homies» y editado por «The Chillest Guy On Earth«.

Uri Santafé & Lamliki – Daurada

Uri Santafé es un rapero catalán que, además de liderar el proyecto Beatneeks, arrancó hace un par de años su carrera en solitario. A principios de 2026 publicó, junto a Lamliki, el EP Bruixes 1. Un disco que nos presentaron, canción a canción, en Muzikalia. El dúo está ya preparando la segunda parte de Bruixes, de la que hace unos días nos han avanzado «Daurada», un sencillo en el que nos muestran su cara más emocional, vulnerable y mediterránea.

Venus Astra – Gloria

Venus Astra es un grupo formado en 2022 que publicó su primer disco en 2023. Varias de sus canciones han pasado por nuestra PlayList Emergente, y hace unos meses estrenamos el vídeo del primer avance del que será su segundo álbum. Hace apenas unos días publicaron un nuevo sencillo, «Gloria». Una canción íntima y emotiva pero también muy pegadiza que habla del amor como refugio y de la persona deseada como objeto de culto.

Mi Lado Rebelde Soleado – La máquina de la velocidad

Mi Lado Rebelde Soleado es un grupo de Vinaròs (Castellón) que también ha pasado en varias ocasiones por nuestra lista de los miércoles. Después de publicar un par de EPs en los dos últimos años, en 2026 lanzarán su primer álbum. De él han avanzado ya hasta cuatro canciones. La última de ellas se titula «La máquina de la velocidad». Un tema muy enérgico que paradójicamente habla sobre bajar el ritmo del mundo para combatir el vértigo y la ansiedad.

Al·lèrgiques al Pol·len – Apocalypsis now

Al·lèrgiques al Pol·len siguen con su vertiginosa trayectoria ascendente, agotando entradas varias veces en Barcelona y sacando canciones nuevas a la vez que nuevas versiones de temas anteriores. En su último sencillo nos presentan una Barcelona distópica que no se diferencia mucho de la real. En un sentido más amplio, la canción habla de fatiga y rendición ante un mundo que se va hundiendo lentamente en la miseria.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify