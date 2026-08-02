Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Orville Peck – Too Little, Too Late

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The Avalanches & Karen O – Blue Shadows

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Eels – All Forgotten

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Kiko Veneno – Precisamente

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Robyn & Zara Larsson – Talk To Me, Zara

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Dinosaur Jr. – Blowin’ Up

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LAVIC – Verdades Verdaderas

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Charnego Antropofreno – Antropofreno

<a href="https://repetidor-shop.bandcamp.com/album/antropofreno">Antropofreno de Charnego</a>

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Sr. Chinarro – El Deseo del Genio

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Atrapa Tu Pez – Como si no hubiera mañana

Atrapa tu Pez es un grupo de rock formado en Burgos en 2016. En 2019 publicaron su primer LP, Grabado en la Piel. Tras el parón del Covid retomaron su actividad en 2021, publicaron un EP y hubo algunos cambios en su formación. Esta semana han lanzado «Como si no hubiera mañana», un pegadizo sencillo producido por Adri Faus (La Raíz) y Albert García (Itaca Band) con la mezcla de David Rosell.

DJ Moderno – Lavapiés

DJ Moderno se encuentra ultimando el lanzamiento de un EP con cuatro canciones en inglés junto a varios artistas internacionales, un disco previsto para final de año. Al mismo tiempo, esta semana ha publicado el sencillo «Lavapiés», una declaración de amor a uno de los barrios más emblemáticos y personales de la capital inspirada en sus propias vivencias.

Linze y Alison Darwin – Abrigo de piel

El grupo madrileño Linze ha presentado esta semana un potente sencillo junto a la banda barcelonesa Alison Darwin. La canción se titula «Abrigo de piel«, ha sido producida por Cora Yako y grabada por Dany Richter en El Lado Izquierdo. «Abrigo de piel» contiene un mensaje de inconformismo y autenticidad, invitando en su letra a romper con las expectativas ajenas y los caminos marcados de antemano.

Aterciopelados y Cimarrón – La culpable

Tres décadas después de su lanzamiento original, Aterciopelados presentan una nueva versión de su clásico «La culpable», uno de los temas más emblemáticos de su disco La Pipa de la Paz (1996). Con su mensaje de autodeterminación femenina más vigente que nunca, revivida por el reciente paso del grupo por Tiny Desk, esta revisión de «La culpable» cuenta con la colaboración de Ana Veydó, cantante y líder de Cimarrón.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.