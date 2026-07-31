Descubre a Pílades con su EP homónimo

Pílades es un grupo argentino formado inicialmente por Graciela López y Diego Duchowney. Su nombre hace referencia al bar que aparece en la novela El Péndulo de Foucault de Umberto Eco. Durante mucho tiempo se han movido en la independencia, la experimentación y la autogestión, residiendo durante algún tiempo en Madrid y París. Hace unos meses se reinventaron como trío de rock, con la incorporación de Matthias Grewelding a la batería, para grabar su primer EP titulado asimismo Pílades.
El EP ha sido grabado en Barcelona, en el estudio VOL64, y ha sido producido por Graciela y Diego con Matthias como ingeniero de sonido. Incluye seis canciones de composición propia que adornan una estructura pop rock con algunas texturas de jazz. Una fusión interesante que arropa unas letras que también resultan sugestivas. El sonido resulta añejo y actual al mismo tiempo, con un pie en el rock de guitarras y otro en una especie de smooth jazz de ritmos pausados.
Una voz femenina que parece llegar desde décadas lejanas pone la guinda a un pastel bastante apetecible, diferente de lo que suelen recomendarnos insistentemente los algoritmos. Pílades son orgánicos, elegantes y genuinos. Podrían ser los herederos díscolos y roqueros de Manhattan Transfer, con ese aire de estar fuera de su tiempo, pero rebajando sus fundamentos latinos y haciendo concesiones (esas guitarras, esa batería singular) al rock más suave y refinado.
Actualmente Pílades se encuentran preparando un nuevo EP. Aunque su fecha de publicación parece cercana, no hemos querido desaprovechar la ocasión de presentaros para su degustación este excelente disco de debut mientras esperamos el nuevo material.