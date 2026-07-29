La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de Patiele, Futura Club, Lesel, Declive, Rau O’Clock, Laura de Arcos y Dear Joanne.

Patiele – Tragedia en los Multicines Centro

Patiele es un proyecto artístico y tecnológico creado por Ama Eme, artista, compositora, intérprete, productora y desarrolladora de sistemas. Un proyecto efímero, en principio, puesto que su idea es publicar Música de estadios, trece canciones escritas, interpretadas y producidas íntegramente por ella, y luego desaparecer. Eso será en junio de 2027, una vez hayan sido desvelados todos los temas. Aquí tenéis uno de ellos, «Tragedia en los Multicines Centro». Una canción que habla de seguir avanzando cuando detenerse parece imposible.

Futura Club – Quédate otro rato

Futura Club es un grupo de México que en los últimos tiempos ha publicado nueve sencillos. Uno de ellos pasó hace algo más de un año por nuestra PlayList Emergente. Ahora están a punto de publicar su primer EP, Sé Que La Nostalgia Existe Porque Estoy Hecho De Ella. El tercer adelanto del disco salió hace pocas semanas y se titula «Quédate otro rato». Una canción que parte de una historia de desamor como excusa para mirar hacia atrás con nostalgia.

LESEL – Sin equipaje (con Valeria Lima)

LESEL es un artista uruguayo que desarrolla su proyecto de forma independiente y autogestionada. Su próximo álbum se titulará Alquimia y de momento ya conocemos algunas de las canciones que formarán parte del mismo. Entre ellas está «Sin ti», que ya compartimos el mes pasado en nuestra PlayList Emergente, y también «Sin equipaje», su nuevo sencillo. Una canción que LESEL compuso expresamente para la veterana cantante Valeria Lima, quien aporta su voz al tema.

Declive – Desaparecer (¿Qué has soñado?)

Declive es un grupo valenciano formado en 2022. Sus integrantes son Rafa Mansanet (guitarra y sintetizador), Pablo Villegas (guitarra, segunda voz y piano), Pablo Gil (bajo y coros), Jordi Sendra (batería) e Irina Navarro (voz principal y guitarra acústica). Tras publicar el EP Nuestro Abrazo en 2025, se encuentran preparando su primer álbum. Como avance, os presentamos esta canción titulada «Desaparecer (¿Qué has soñado?)», una combinación de dream pop, post-punk y noise que recuerda al Goo de Sonic Youth.

Rau O’Clock – Hay algo más allá

Rau O’Clock es un músico madrileño que nos sorprendió hace unos años con una original propuesta musical que combinaba estilos como el blues, el jazz, las bandas sonoras, el rock fronterizo y el shock rock. Este año ha publicado su primer EP, Hay Algo Más Allá, un disco que se cierra con la canción que le da título y que habla sobre experiencias cercanas a la muerte. Desde hace un par de semanas «Hay algo más allá» tiene su propio videoclip.

Laura de Arcos – Santa María

Laura de Arcos es una cantante, compositora y productora española afincada en Miami que forma parte de una nueva generación de artistas hispanohablantes que exploran los límites de la música alternativa latina. Su propuesta combina influencias del flamenco, la electrónica, el indie y los ritmos urbanos con referencias tanto contemporáneas como tradicionales, construyendo un universo sonoro y visual en el que conviven sus raíces españolas y su experiencia en Estados Unidos. A través de canciones de marcado carácter autobiográfico, la artista aborda temas como la identidad, la pertenencia, el amor y la familia desde una perspectiva íntima y personal. Acaba de editar el EP Santa María.

Dear Joanne – No te atreves

Dear Joanne es un dúo madrileño del que te hemos hablado en alguna ocasión. La última fue el pasado mes de febrero cuando colaboraron en un sencillo junto a Carlangas. Justamente Carlangas será el encargado de producir el esperado álbum de Dear Joanne, que saldrá con Caries Records. Su nuevo sencillo, recientemente publicado, se titula «No te atreves» y es un adictivo cóctel de pop punk y sonido nuevaolero.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify