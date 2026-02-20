Carlangas se une a Dear Joanne en ‘Problemas’
Carlangas presenta “Problemas” junto a Dear Joanne, un single urgente, eléctrico y de pulso garagero que anticipa el tono de su nueva etapa en solitario y que sigue a «Podría ser peor«, el primer adelanto compartido con Leiva.
Tras insinuarlo en redes con un guiño a su pasado —incluida la referencia a Dellafuente y a uno de los hits de Novedades Carminha—, el gallego firma una canción que recupera el nervio punk-pop y las guitarras afiladas de sus primeros años, convertida ya en uno de los momentos más contundentes de su su etapa más reciente.
“Problemas” funciona como un manifiesto contra la negatividad y la cultura de la queja permanente. Con guitarras secas, ritmo tenso y un groove contagioso, la canción combina ironía y sarcasmo para cuestionar la tendencia a culpar siempre al entorno, eludiendo la responsabilidad propia.
Escucha ‘Problemas’ de Carlangas ft. Dear Joanne
Próximos conciertos de Carlangas
20.03: Bilbao. Bilbao Surf Film Festival
05.06: Valencia. Festival de Les Arts
18-20.06: Santiago de Compostela. O Son Do Camiño
16-18.07: Benicàssim. FIB
05-09.08: Aranda de Duero. Sonorama Ribera
20-23.08: Almería. Cooltural Fest
11-12.09: Granada. Granada Sound