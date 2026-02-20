Carlangas se une a Dear Joanne en ‘Problemas’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Carlangas presenta “Problemas” junto a Dear Joanne, un single urgente, eléctrico y de pulso garagero que anticipa el tono de su nueva etapa en solitario y que sigue a «Podría ser peor«, el primer adelanto compartido con Leiva.

Tras insinuarlo en redes con un guiño a su pasado —incluida la referencia a Dellafuente y a uno de los hits de Novedades Carminha—, el gallego firma una canción que recupera el nervio punk-pop y las guitarras afiladas de sus primeros años, convertida ya en uno de los momentos más contundentes de su su etapa más reciente.

“Problemas” funciona como un manifiesto contra la negatividad y la cultura de la queja permanente. Con guitarras secas, ritmo tenso y un groove contagioso, la canción combina ironía y sarcasmo para cuestionar la tendencia a culpar siempre al entorno, eludiendo la responsabilidad propia.

Escucha ‘Problemas’ de Carlangas ft. Dear Joanne

Próximos conciertos de Carlangas

20.03: Bilbao. Bilbao Surf Film Festival

05.06: Valencia. Festival de Les Arts

18-20.06: Santiago de Compostela. O Son Do Camiño

16-18.07: Benicàssim. FIB

05-09.08: Aranda de Duero. Sonorama Ribera

20-23.08: Almería. Cooltural Fest

11-12.09: Granada. Granada Sound