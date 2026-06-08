Lori Meyers

Lori Meyers comparten 'Malafollá', segundo adelanto de su nuevo disco

Lori Meyers regresan con “Malafollá”, segundo adelanto de su próximo álbum y una canción que convierte uno de los dichos más emblemáticos de Granada en un himno directo, afilado y coreable.

Tras “En lo total, la banda continúa anticipando un octavo disco que llegará cinco años después de “Espacios Infinitos” y que cuenta con la producción de Ferran Gisbert, colaborador habitual de Alizzz. En menos de tres minutos, el grupo despliega un tema explosivo, de estribillo inmediato y espíritu barriobajero, acompañado además por un videoclip ambientado en un cuadrilátero junto a las boxeadoras granadinas Sandra Muñoz y Jennifer “Bam Bam” Fernández.

La nueva etapa de Lori Meyers reafirma la filosofía pausada con la que la banda ha desarrollado su carrera, espaciando cada vez más sus discos y alejándose de la urgencia impuesta por otros.

Escucha ‘Malafollá’ de Lori Meyers

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