Lori Meyers

Lori Meyers avanza su octavo disco con 'En lo total'

Lori Meyers regresan en 2026 con el que será su sexto disco, que llega cinco años después de Espacios Infinitos (2021) en los que no han dejado de tocar.

Como cuentan: «Después de nuestro último disco hemos pasado años girando por todo el país, tocando en la mayoría de festivales y también en México. Y si algo hemos repetido siempre es que solo volvemos al estudio cuando sentimos que tenemos algo que decir. El día que eso deje de pasar, se acabó. C’est fini. Este nuevo trabajo nace justo ahí. En estos últimos años han ido apareciendo historias, vivencias y emociones que acabaron convirtiéndose en canciones. Y con ellas volvimos a empezar desde cero»

Lo que prometen es lo esperado, una nueva ración de nuevas composiciones, diez para ser exactos, que reinciden en las constantes habituales en la discografía de la banda granadina. Esa que está plagada de grandes melodías y singles que aguantan el tiempo.

El primer avance de su nuevo trabajo es “En lo total”, es un single de primera con la esencia de los clásicos de la banda que anticipa el sonido de sus próximos pasos, que han elaborado con la ayuda de Ferran Gisbert, guitarrista y colaborador habitual de Alizzz.

Escucha ‘En lo total’ de Lori Meyers

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