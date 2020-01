Lury & The Wise Men – Tal vez

Lury es un músico y compositor nacido en Barcelona el 20 de abril de 1978. Comenzó a tocar la guitarra en la adolescencia, un instrumento que le he acompañado desde entonces. Entre sus influencias confesadas están grupos del rock anglosajón como Ben Harper, Chris Isaak, Nick Cave, Amos Lee, Led Zeppelin, Pink Floyd o Radiohead. También artistas y grupos nacionales como Bunbury, Jarabe de Palo, Coque Malla…

Tras debutar en 2010 con el álbum Low Cost, para su segundo trabajo, Did You Ever (2013), se hizo acompañar de una banda a la que bautizó como The Wise Men. Ellos son Quim Muns (bajo), Alex Tena (batería), Jordi Dalmau (teclados) y Francesco Cutrí (guitarra). El propio Lury canta y toca la guitarra rítmica. Juntos grabaron, también su tercer álbum, Better This Way (2017), y el más reciente Tal Vez, publicado el pasado año 2019.

Tal Vez es el primer disco de Lury escrito totalmente en castellano. Quizás por eso en esta ocasión resultan más destacables sus influencias latinoamericanas y mediterráneas que las anglosajonas. La producción ha estado a cargo de Micky Forteza, ganador de un Grammy y productor de cabecera de Pau Donés, entre otros. El resultado es un disco con canciones sencillas, de regusto clásico, que fluyen con naturalidad ajenas a modas. En algunos momentos suena acompañado solo por su guitarra, otra veces lo hace con una instrumentación algo más completa pero sin excesos, mimando con cuidado los pequeños detalles. La cantante Nerea participa en las canciones “Por libre” y “Eras tan bonita”.

A continuación puedes escuchar Tal Vez, lo nuevo de Lury & The Wise Men.

Lury and the Wise Men en redes sociales:

Facebook