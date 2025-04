La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Ove, Tremendo Pinkman, Julia Amor, Quizás Mañana, Animales, Andrea Grau y Aurehl.

Ove – No me acostumbro

Ove es el proyecto musical del compositor madrileño Alejandro Ovejero. Tras pasar por grupos como Inlogic o Morgan, dejó durante una temporada la música para centrarse en otros trabajos. Un periodo de descanso que le ha servido para madurar su primer disco en solitario, Daruma, que saldrá en breve. Como último avance lanzó hace unos días «No me acostumbro», una colorida canción que cuenta con la colaboración de Rebeca Gismero.

Tremendo Pinkman – Traspasando las paredes

Tremendo Pinkman surgieron en Granada como trío allá por 2019. En 2022 debutaron con el disco Sin Nada y Sin Nadie, alguna de cuyas canciones ya pasó por nuestra PlayList Emergente. Convertidos en quinteto con la incorporación de Dani Rodríguez en 2023 y Mónica Huertas en 2024, actualmente se encuentran preparando su primer álbum. «Traspasando las paredes» es el primer adelanto de su nuevo trabajo y una buena muestra del nuevo sendero musical de la banda.

Julia Amor – Esperar a que pase

Julia Amor es una artista andorrana afincada en Barcelona. En 2023 publicó su primer álbum, Lo que Pensé que Era el Amor, al que siguieron una serie de sencillos y el EP Recuerdos y Promesas en 2024. Julia publicará un nuevo disco en 2025 del que hace unos días avanzó una canción titulada «Esperar a que pase». Una balada suave y minimalista que habla de afrontar el dolor con entereza esperando a que pase.

Quizás Mañana – El hoy es hoy

Quizás Mañana es un grupo encabezado por Renato Carranza, compositor y productor peruano residente en Madrid desde hace unos años. En su música fusionan el rock alternativo de los 90 con producciones contemporáneas. Tras publicar una serie de sencillos a lo largo de 2024, Quizás Mañana se encuentran preparando el que será su primer EP. Su sencillo más reciente es «El hoy es hoy», una canción que habla de vivir el presente.

Animales – Agujeros negros

Animales es un grupo madrileño que debutó en 2022 con el EP Partículas. Recientemente terminaron la grabación de su primer álbum, que verá la luz en un par de meses y presentarán en la sala El Sol el 5 de julio. El disco se titulará Psicosomático y hasta el momento el grupo ha compartido dos sencillos de adelanto. El último, «Agujeros negros», salió hace unos días acompañado de este llamativo videoclip, realizado junto a Pere Peña, que hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente.

Andrea Grau – Muderno de Barcelona

Andrea Grau es una cantante de Tarragona que se dio a conocer el año pasado con canciones como «La Peor Persona del Mundo» o «Amparito Ja!» y con el EP Un Trosset del que Porto Dins. En 2025 le dará un giro y un impulso a su carrera con el álbum Petó i Adeu, del que hasta ahora ha lanzado dos sencillos. El último, «Muderno de Barcelona», es un potentísimo y pegadizo tema de power pop al que no nos hemos podido resistir, así que aquí lo tienes en nuestra PlayList Emergente de hoy.

Aurehl – Dysnomia

Aurehl son viejos conocidos de nuestra PlayList Emergente y de nuestra sección 7 Minutos al Día, pero hemos tenido que esperar hasta 2025, en concreto el próximo 8 de mayo, para que publiquen su primer álbum, The First Ghost on Eris. Un disco que esperamos con ganas después de conocer las canciones que nos han ido avanzando. La última de ellas se titula «Dysnomia» y sigue la senda de dream pop minimalista y atmosférico que avanzaron hace un mes con «Hold me tight».