Morreo nos ponen a bailar con 'Locos por el ritmo'

Tras el éxito de su tema «Bienvenidos«, el dúo Morreo lanza «Locos por el Ritmo», un nuevo single que confirma su ambición por reivindicar el pop en su máxima expresión.

Con solo dos discos, la banda ha vivido una gran reinvención, explorando desde bajos tropicales y rumbas disco hasta sonidos lo-fi y letras costumbristas, siempre con una alegría contagiosa. Este nuevo lanzamiento forma parte de su tercer álbum, que llevará por título Plato Combinado y tiene prevista su publicación para el próximo 25 de septiembre.

Un trabajo con el que buscan consolidar su estilo, actualizando el mejor pop español de los 60 y 70 con un enfoque más ecléctico y sofisticado, expandiendo así su luminoso catálogo iberoamericano. Con “Locos por el ritmo” se desatan y muestran su momento más ye-yé hasta la fecha.

Ellos mismos la definen como “un recordatorio para nosotros mismos de no perdernos. Ni nuestra esencia ni nuestro estilo. En algún momento sentimos que nos estábamos alejando de eso, y tuvimos claro que necesitábamos recuperar nuestro sonido y nuestra forma de ver la música”.

Escucha ‘Locos por el ritmo’ de Morreo