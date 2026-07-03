Noise Box

Noise Box se unen a Alondra Bentley en 'Another You'

Noise Box presentan «Another You», un nuevo adelanto de su álbum Locked up in a Human Body, en colaboración con Alondra Bentley.

Producida por Raúl de Lara, la canción explora la idealización amorosa y el desengaño que surge al descubrir que la persona de la que uno se ha enamorado solo existe en la imaginación. Con una letra íntima y emotiva, el grupo convierte esa pérdida en un ejercicio de aceptación, transformando la melancolía en belleza.

«Another You» combina guitarras atmosféricas, sintetizadores envolventes y una producción de gran riqueza textural, sobre la que se entrelazan las voces de Jesús Cobarro y Alondra Bentley.

El resultado, cercano al dream pop y con ecos de bandas como The Smashing Pumpkins o Mew, recupera una de las composiciones más emotivas del repertorio de la formación murciana, reforzada por la sensibilidad interpretativa de Bentley.

Escucha ‘Another You’ de Noise Box ft. Alondra Bentley

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