Noise Box versionan ‘Ya no te hago falta’ de Sen Senra

Los murcianos Noise Box vuelven a la carga con “Ya no te hago falta”, su propia versión del tema de Sen Senra que marcó una época en el pop alternativo español.

Aquella canción, que inspiró a Jesús Cobarro a lanzarse a escribir en castellano, renace ahora bajo la mirada eléctrica del grupo: más intensidad, más guitarras y una energía que estalla sin perder la melancolía original. Es una reinterpretación que respeta el alma del tema, pero lo sacude hasta convertirlo en un torbellino de emoción y distorsión marca de la casa.

Grabada entre MIA Estudios y el Laboratorio Cobarro, y producida por el propio Jesús, esta versión llega después de su álbum Daño (2024) y deja ver por dónde van los tiros de su nueva etapa: más visceral, más cruda, más Noise Box que nunca.

Con más de veinte años de trayectoria y una colección de discos que va desde sus primeras demos (Love Letter Boxes, 2002) hasta trabajos tan destacados como Every Picture of You Is When You Were Younger (2016), Here’s That Bliss You Left Behind (2019) y su más reciente Daño (2024), la banda demuestra que sigue en plena forma, capaz de reinventarse sin renunciar a su identidad.

Escucha ‘Ya no te hago falta’ de Noise Box