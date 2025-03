REYKO – Irrational (Autoeditado)

El caso de REYKO es bastante curioso. No solo por tratarse de un chico y una chica que se conocen en Londres, hablando en inglés, para enterarse poco después de que ambos son españoles. Por cierto, en la actualidad han vuelto a España y están residiendo en Barcelona. Lo que me parece también curioso es que sigan moviéndose en la autoedición después de haber coronado la lista de Los 40, de haber dado a conocer su música en series de éxito, de haber estado a punto de entrar en el Benidorm Fest y de tener fieles seguidores en varios países europeos. Tal vez se sientan cómodos con esa libertad de acción, pero su propuesta me parece que combina calidad y cierto gancho comercial en un grado suficiente como para que las compañías discográficas se peleen por sacar sus discos. Pero bueno, vamos a lo que interesa.

El nuevo disco de REYKO se titula Irrational y tiene apenas un mes de vida. Un álbum que llama la atención por la forma en que alterna entre momentos más minimalistas, más intimistas, y otros en los que hacen saltar chispas de la pista de baile. Si echamos un vistazo a las letras, y también a las declaraciones del dúo sobre la temática que inspiró la mayoría de las canciones, encontramos también esa dualidad. En sus propias palabras, han querido reflejar en su música los diversos sentimientos íntimos y pensamientos que rondan la cabeza de Soleil, la cantante, a lo largo del día. Desde luego diversidad es una palabra que puede definirlos: van desde el empoderamiento y la seguridad en sí misma de “All the time”, donde se jacta de tener a alguien comiendo de su mano y pensando en ella todo el día, hasta la fragilidad de “By your side”, pasando por todo tipo de dudas, sensaciones y contradicciones. Por cierto, “Contradiction” es posiblemente uno de los mejores temas del álbum. La voz de Soleil, susurrante y seductora durante todo el disco, armoniza a la perfección con ese sonido acuoso y envolvente donde los silencios causan tanta impresión como los momentos más eufóricos. Ahí, en ese hueco entre Goldfrapp, Bat for Lashes, Zola Jesus y Portishead, parece hallar Irrational su nicho, su zona de confort.

Partiendo del synth pop más tradicional, el sonido se adapta a las evoluciones de la electrónica en las últimas décadas, moviéndose a ratos entre el post punk suave y el darkwave, incluso coqueteando con el ambient (ahí está ese interludio breve pero maravilloso titulado “Endlessly”). La mayoría de canciones están cantadas en inglés, aunque en una de las piezas más pegadizas, “Nada que perder”, cantan en castellano. Es uno más de los signos de inquietud artística, también de seguridad en ellos mismos, que caracterizan a este dúo que ya cuenta por millones las reproducciones de sus canciones más conocidas pero que ahí siguen, en la autoedición. Quién sabe, tal vez es mejor así para no deberle nada a nadie y seguir haciendo lo que les apetezca.

Escucha REYKO – Irrational

