Rick Astley (Noches del Botánico) Madrid 17/07/26

Hubo un tiempo en el que Rick Astley era la cara y la voz perfecta del pop de finales de los ochenta, luego llegó la era internet y convirtió «Never Gonna Give You Up» en uno de los fenómenos virales más longevos de la historia gracias al rickrol (aquella broma viral que redirigía al videoclip de la canción). Sin embargo, cualquiera que estuviera el pasado viernes en Noches del Botánico, descubrió rápidamente que el británico lleva años siendo algo mucho más que el protagonista involuntario de una broma de Internet.

Con una voz en estado de gracia, un sentido del humor desbordante y una banda mucho más que solvente, Astley dio un concierto que fue mucho más allá del inevitable ejercicio de nostalgia. Y eso que, a los pocos minutos de actuación, él mismo avisaba de que iban a ver una actuación de una persona que es de los 80´s.

En el lleno absoluto predominaban (claro está) quienes crecieron con “Whenever You Need Somebody”, aunque entre el respetable también había hijos, curiosos y espectadores de otras generaciones que han llegado hasta él gracias a la segunda vida que le regaló Internet.

Vestido con un impecable traje blanco, arrancó con «Lights Out», recorriendo el escenario de un lado a otro con una energía más propia de un chaval, que de alguien que lleva cuatro décadas de carrera. Apenas un tema después ya tenía la guitarra colgada al hombro (muy gracioso el momento “huir corriendo del pipa que le iba a colgar la guitarra”) dejando claro que el espectáculo iba a apoyarse tanto en la música como en su constante interacción con el público.

Y entonces apareció “Together Forever” que desató el primer momento “locura fan” de la noche y eso que aquello solo acababa de comenzar. Respaldado por una sólidabandaintegrada por nueve personas, entre cantantes y músicos, Astley fue alternando registros con total naturalidad. En la versión de Raye: “Where Is My Husband!”, una de las coristas, pasó a ser la cantante principal y respondió a una llamada utilizando un teléfono góndola de los años sesenta, mientras se colocaba tras la batería, propiciando otro de los momentos divertidos de la noche.

Durante «Hold Me in Your Arms« se preparó tranquilamente un cóctel sobre los bongós situados a un lado del escenario antes de cerrar la canción completamente a capela, con el público asumiendo el protagonismo. Sin apenas descanso llegó «Dance», transformada en un ejercicio de góspel en directo.

El humor volvió a aparecer en «Cry for Help», convertida en un irresistible soul rock que terminó con Astley secándose el pelo y peinándose con un secador sobre el escenario, una demostración de que el bueno de Rick nunca ha tenido problemas en ese ejercicio tan sano que es: “reírse de uno mismo”.

También hubo espacio para los homenajes. Antes de interpretar «Pretty Woman», recordó entre bromas la célebre película para rendir tributo a Roy Orbison, cuya influencia sobre su forma de entender el pop es más que evidente. Poco después, «Raindrops» mostró su faceta más guitarrera y cercana al rock, aunque también sirvió para notar que el grueso del público respondía mejor a los clásicos y al “bailoteo”.

Se notó la complicidad entre artista y fans cuando anunció con toda la intención: «Ahora vamos a tocar Never Gonna…». El público estalló antes de tiempo y Astley cortó la euforia entre risas: «No, no es esa. Si la canto ahora, os vais». Tras hacer cantar a miles de personas el estribillo de «Never Gonna Give You Up», enlazó con «Never Gonna Stop» y «Keep Singing», esta última interpretada sentado en un sillón colocado en el centro del escenario.

Se mantuvo el nivel con “Keep Singing”, o la explosiva “Take Me to Your Heart” en la que se permitió el lujo de homenajear a la inmortal canción de Haddaway, “What Is Love”. Ya nos había hecho saber, entre risas, que él lo que quería ser de pequeño era baterista, por eso ya a nadie le extrañó que volviera a coger las baquetas y tomara asiento en la percusión para cantar (todo al mismo tiempo) «Highway to Hell» de ya sabéis quien.

“Angels on my Side” es un buen tema, claro que sí, pero a la práctica totalidad de los presentes la vieron simple y llanamente como el puente para el desenlace inevitable de «Never Gonna Give You Up».Recibida como se merecía, fue una celebración colectiva y nostálgica, una orgía de teléfonos móviles en alto grabando videos destinados a desaparecer entre el inagotable Diógenes digital de nuestros dispositivos. Mucho antes se borrarán esos archivos que una canción que lleva casi cuarenta años negándose a pasar de moda.

Es difícil explicar cómo Rick Astley conserva una voz tan sólida después de tantos años. Quizás tenga que cargar con una maldición o pacto con el diablo, que le otorgó la eterna juventud a cambio de sudar la gota gorda en cada set. Lo cierto es que en casi hora y media no dejó de cantar, moverse por todo el escenario, cambiar de instrumentos, bromear y llenarlo todo, de manera literal, de sudor.

Y esa es la mayor victoria de Rick Astley, conseguir que un público que acudía mayoritariamente a escuchar un puñado de canciones de su adolescencia saliera hablando de lo extraordinario musico y showman que sigue siendo en el 2026. Puede que el meme le persiga siempre, pero sobre el escenario es él el que ha ganado la carrera.

Fotos Rick Astley (Fernando del Río)