Tom Jones (Noches del Botánico) Madrid 30/07/26

No hay más que echar un vistazo a la publicidad para comprobar hasta qué punto vivimos obsesionados con convencernos de que el tiempo no pasa por nosotros. Tom Jones hizo justamente lo contrario en Noches del Botánico. No hubo intento alguno de disfrazar sus 86 años, al contrario, convirtió su edad en el punto de partida de un concierto tan honesto como emocionante.

Con el recinto totalmente lleno, Jones apareció solo sobre el escenario, con la salvedad del pianista al órgano Hammond, que había salido antes. Se sentó tranquilamente en una butaca situada en el centro del escenario, saludó y comenzó a cantar “I´m Growing Old”, toda una declaración de intenciones. Tanto la elección del tema, como el tratamiento en directo de muchos de los temas, el veterano galés nos vino a decir que existe una manera elegante de envejecer sobre las tablas. Y esa idea quedó reforzada con la secuencia inicial que continuaría con: “Tower of Song” de Leonard Cohen y la crepuscular “Not Dark Yet”, de Dylan, que prolongaron esa trilogía sobre el paso del tiempo y sus consecuencias.

Naturalmente, el público también quería reencontrarse con el Tom Jones más popular, y el galés no tardó en concederle ese deseo. “It’s Not Unusual” y “What’s New Pussycat?” elevaron la temperatura del Real Jardín Botánico. Los primeros grandes coros de la noche devolvieron al escenario al viejo icono del pop británico, aunque sin romper el delicado equilibrio que Jones había establecido desde el comienzo.

Si “It’s Not Unusual” ya la había adaptado para llegar a ciertas tonalidades sin perecer en el intento, también resultó interesante ver como “Sex Bomb” fue interpretada lejos de la exuberancia funk de su cara más conocida, para convertirla en una versión más reposada, menos explosiva, pero igual de eficaz. Y es que Jones no necesita perseguir las mismas notas ni la energía física de hace años, su autoridad escénica nace de su presencia y, por supuesto, de una voz que prácticamente conserva intacta, pero con algunas inevitables mermas.

El concierto estuvo salpicado de recuerdos que acabaron funcionando como piezas autobiográficas, como por ejemplo en “You Can Leave Your Hat On”, popularizada por Joe Cocker y que Tom Jones revisitó en 1997 para la BSO de The Full Monty. O cuando contó (entre risas) que, al ser invitado hace dos años al cumpleaños de Willie Nelson, le preguntó a este si seguía cantando con noventa años y que rápidamente se dio cuenta de que él mismo iba por idéntica senda. Después de estos momentos de humor la conmovedora “I Won’t Crumble With You If You Fall” sonó desnuda y muy emotiva, para dar paso a una inspirada versión de “This Is the Sea”, de The Waterboys, otra canción sobre la necesidad de empezar de nuevo, incluso si parece que es demasiado tarde.

Durante buena parte del concierto la butaca que usaba Jones para descansar fue casi un personaje más, desde ella transformaba el escenario en un espacio de charla con su público, por eso el hecho de que la abandonase se tornaba significativo. Como ocurrió con “Delilah”, en la que el clásico apareció reinventado, gracias a un arreglo más acústico, con un solo de guitarra que arrancó aplausos, reforzando además la aparición de un acordeón en escena, que acercó la canción al ambiente de celebración primigenio.

La banda, mucho más que solvente, demostró durante toda la noche que su función no era la del mero acompañamiento y eso quedó patente en la lectura psicodélica de “Lazarus Man”, del nunca suficientemente reivindicado Terry Callier, gracias al regreso de ese órgano Hammond “sesentero” y una guitarra que acabó evocando a grandes bandas de la era “psych”.

Volvió el soul, el funk y el Tom Jones más bailable y que todos estaban esperando con: “If I Only Knew” y la revisión de “Kiss”, de Prince, mientras el escenario sucumbía a la explosión de pop art al estilo de Roy Lichtenstein, llenando las pantallas de retratos de Jones.

Los bises terminaron de explicar el sentido de la noche, cuando Jones regresó de nuevo al escenario sentado de nuevo para ofrecer una “Green Green Grass of Home” muy country, despojada de cualquier tentación grandilocuente. Pero aún quedaba un último viaje por el lado más salvaje de Tom Jones.

Con “StrangeThings Happening Every Day”, inmortalizada por Sister Rosetta Tharpe, el concierto regresó a las raíces del góspel eléctrico que terminaría alumbrando el rock and roll. Después llegó “Johnny B. Goode”, precedida por la anécdota sobre Elvis Presley. Jones recordó una noche en Las Vegas, en la que coincidieron con Chuck Berry y cómo el propio Elvis zanjó cualquier discusión afirmando que el único Rey del rock and roll era Berry. La historia sirvió para contextualizar un homenaje que desembocó, ya sin frenos, en un explosivo “Great Balls of Fire”, convertido en un homenaje a las raíces del género.

Antes del adiós definitivo, Jones reunió a toda la banda en el centro del escenario para presentarla uno por uno. Algo que reafirmó la figura de los músicos que le acompañan como una parte fundamental del engranaje Tom Jones hoy en día. Tal vez la batalla contra Cronos esté perdida desde el principio de nuestros respectivos nacimientos y tengamos que estar abocados a caminar a su lado. Eso es lo que Tom Jones ha conseguido después de más de seis décadas sobre los escenarios, haciendo del paso del tiempo su mayor fortaleza.

Fotos Tom Jones: Fernando del Río