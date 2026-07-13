Alabama Shakes + Joel Culpepper (Noches del Botánico) 11/07/26

Alabama Shakes estuvieron muy cerca de colgar el cartel de entradas agotadas en Noches del Botánico y eso luchando con el omnipresente Mad Cool en el fin de semana madrileño. Una excelente respuesta para una banda que lleva más de una década sin publicar un álbum y que regresaba ante un público deseoso de retomar una conversación interrumpida hace mucho tiempo, además de escuchar en directo los adelantos de lo que será su próximo larga duración.

Antes, con el escenario del Botánico bañado todavía por el sol y por los rigores del calor de julio, Joel Culpepper se convirtió en la sorpresa de la jornada. El cantante británico necesitó poco tiempo para ganarse al público con su magnética presencia y una combinación de soul y funk, apoyado por su innegable presencia escénica y un vozarrón capaz de atravesar montañas. A las pocas canciones Culpepper se quitó la camisa cuan Iggy Pop y la conexión con el público fue total.

Se vino para Madrid con formato de banda pequeña, lo que nos ha hecho apuntar su nombre para cuando nos visite con la formación completa. Una de esas aperturas que te obligan a tomar nota de un artista al que tener en el punto de mira.

Puntuales a la hora convenida, Alabama Shakes aparecieron sobre las tablas e inevitablemente, todas las miradas y objetivos de los que estábamos en el foso se dirigieron inmediatamente hacia Brittany Howard. La cantante, guitarrista, compositora y centro de gravedad de la banda, se situó en el centro del escenario para avanzar hasta prácticamente su borde durante los primeros acordes de “Time”, canción que estará presente en el disco que presentarán el 28 de agosto. Bastaron pocos minutos para comprobar que iban a sonar como una apisonadora.

«Rise To The Sun», «Hang Loose» y»I Ain’t The Same» fueron elevando la temperatura antes de uno de los primeros momentos emotivos de la noche. Justo antes de «Future People», Howard dio las gracias por llenar aquel maravilloso lugar y recordó hasta qué punto la música había cambiado su vida desde que era muy pequeña. No pareció un discurso preparado para cada ciudad que visita, al menos eso nos hizo creer, porque sentimos como si fuese una confesión ante los suyos.

Había además un aliciente evidente, escuchar las mencionadas nuevas canciones, por lo que Brittany preguntó si queríamos escuchar un nuevo tema y podéis imaginar la respuesta. Así que «I Feel Hope Coming» fue recibida con entusiasmo, pero también con la curiosidad de saber hacía donde se pueden dirigir los pasos de la banda después de tal ausencia.

«I Found You» y «Hold On» recordaron la fuerza de aquel debut que convirtió a los de Athens en una de las grandes sensaciones de la pasada década, mientras que «Another Life»(editada el año pasado a modo de single)demostró que la banda no quiere vivir de la nostalgia, sumiendo el Botánico en sonidos más etéreos, arropados con la apabullante base rítmica de Zac Cockrell al bajo y la batería de Noah Bond, hasta llegar a la orgia guitarrística propiciada por Heath Fogg casi al final del tema. Momentos que recordaron a las bandas más salvajes del freakbeat 60s.

Alabama Shakes suenan enormes, pero hasta en los momentos con mayor intensidad, como el relatado, suenan humanos, una mezcla de soul sureño, blues, rock y a ratos psicodelia, que tienen a en la voz de Howard su principal baza, pero que no sería posible sostener tanto exceso vocal con otra banda que no estuviese a la altura.

La recta final terminó de inclinar la noche hacía la emoción sin frenos. «Dunes», «Gemini» y «Sound & Color» condujeron hacia «American Dream»antes de que su hit inmediato: «Gimme All Your Love», cerrara el set provocando uno de sus grandes momentos y el erizado de vello colectivo.

Todavía quedaba una propina en forma de bises. La banda regresó al escenario para despedirse con «Don’t Wanna Fight» y «Always Alright», poniendo fin a una actuación más que redonda en todos los sentidos. Y así fue como Noches del Botánico atestiguó que Alabama Shakes están de regreso, aunque puede que no se fueran nunca, porque sus canciones no dependen de modas ni tendencias y (claro) porque Brittany Howard continúa siendo una de las intérpretes soul más impresionantes de su generación.

Fotos Alabama Shakes: Fernando del Río