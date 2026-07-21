Ryan Adams

Ryan Adams cancela su gira europea y no actuará en nuestro país

Ryan Adams ha cancelado toda su gira europea de otoño tras anunciar que atraviesa un «mal caso de enfermedad de Ménière», un trastorno del oído interno que provoca vértigos, pérdida de equilibrio y problemas de audición.

El músico confirmó en redes sociales que lleva tiempo enfermo y que, por ese motivo, no podrá cumplir con los conciertos previstos.

La cancelación llega pocos días después de publicar —y posteriormente eliminar— un vídeo en el que aseguraba que estaba vendiendo guitarras, equipos de estudio y otras pertenencias debido a sus dificultades económicas, mientras continúa trabajando en una trilogía de nuevos álbumes.

El músico norteamericano, que nos visitó en 2025, tenía previsto actuar en Madrid, Barcelona, Granada, Zaragoza y Valencia el próximo mes de octubre, pero lamentablemente esos shows no se producirán.

Pese a la complicada situación personal, Adams también ha compartido «Pennsylvania Moon», una canción inédita que define como un descarte de su futura trilogía que sigue al reciente Self Portrait.

Escucha ‘Pennsylvania Moon’ de Ryan Adams

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