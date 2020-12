Ryan Adams está de vuelta con ‘Wednesdays’

Ryan Adams, pone a la venta un nuevo álbum titulado Wednesdays. Decimoséptimo de su carrera y anunciado como inicio de una trilogía que se completará con otros dos próximos lanzamientos.

Este álbum presagia una nueva era para Adams y explora su complejo corazón a través de un viaje de amor, dolor y desamor.

Este es el primer lanzamiento de una trilogía y se gestó con facilidad cuando el prolífico cantautor estaba en Nueva York hace unos inviernos trabajando en otro álbum. Para Ryan Adams, Wednesdays es en gran medida una “experiencia de compositor de regreso a lo básico”, ya que exploró las infinitas posibilidades del piano y la guitarra, desnudó su alma y, en lugar de intentar forzar una narrativa, dejó que la experiencia aportara una perspectiva completamente diferente. La narrativa es personal e íntima. Su voz cruda y poderosa y sus letras brutalmente honestas, se muestran en su propio estilo inimitable.

El disco ya está disponible digitalmente y el lanzamiento físico se lanzará el viernes 19 de marzo del 2021. Los fans pueden reservar el CD y el LP extendido, incluido un 7 “con dos pistas extra en el este enlace:

El autor comenta sobre su disco: “Limbo. Eso es lo que es a veces un miércoles. Quizás un portal. Quizás un puente que lo atraviese, pero puede colgar allí como una eternidad a menos que estés en el mar y todo sea solo otra muestra del azul. A este disco no le ha ido nada bien acumulando polvo entre las pilas de otros discos que he creado con estas partes rotas de mí mismo. Sentí que quería, no, tal vez necesitaba salir a tomar algo de aire. Su significado cambió a medida que estaba escrito e incluso ahora no estoy tan seguro de cuál podría ser. Pero es hora de dejarlo ir. Se lo entrego a quien lo necesite, con amor y humildad, con la esperanza de que todos encuentren refugio en estos tiempos tormentosos”.