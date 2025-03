Ryan Adams comparte en plataformas su versión de The Smiths

Ryan Adams nos visita este fin de semana, tras volver a la luz después de pasar por el infierno y regresa a la actualidad con una gira con la que repasará su disco más emblemático Heartbreaker, a propósito de su 25 aniversario.

El músico norteamericano no estaba lo que podíamos decir desaparecido, de hecho este mismo año ha publicado nada menos que cinco discos: 1985, Heatwave, Prisoners, Star Sign y Sword & Stone. Una autoreivindicación que completará echando la vista atrás para recuperar unas canciones que son referencia obligada del inicio de siglo.

Una de las aficiones de Adams es compartir versiones los viernes, coincidiendo con su gira europea ve al fin la luz su interpretación del clásico de The Smiths «There Is a Light That Never Goes Out», un tema que estaba incluido en The Queen Is Dead (1986).

Escucha ‘There Is a Light That Never Goes Out’ de Ryan Adams

Toma nota de las fechas de Ryan Adams

28 marzo 2025 · BARCELONA · Paral·lel 62 – Entradas

30 marzo 2025 · A CORUÑA · Palacio de la Ópera – Entradas

31 marzo 2025 · MADRID · Teatro Coliseum – Entradas