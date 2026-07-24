Soyla

Soyla inician nueva etapa con 'No estarán'

La banda barcelonesa Soyla inicia una nueva etapa con el lanzamiento de «No estarán», un sencillo que sirve como primer adelanto de su próximo trabajo, el cuarto.

La canción mantiene las señas de identidad del grupo, combinando atmósferas envolventes, guitarras de gran intensidad y una lírica que reflexiona sobre las ausencias, los conflictos, los cambios y la necesidad de seguir adelante cuando desaparecen los referentes que parecían inmutables.

Liderado por Micky Laborde y Jordi Pegenaute, el proyecto regresa con un sonido más maduro y contemporáneo, sin renunciar a la personalidad que le ha permitido consolidarse dentro de la escena indie-rock nacional.

Este lanzamiento precede a nuevas publicaciones previstas para los próximos meses y coincidirá con su actuación en Sonorama Ribera, donde presentarán en directo esta renovada propuesta.

Escucha ‘No estarán’ de Soyla

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