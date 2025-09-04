Tame Impala presenta ‘Loser’, nuevo adelanto de su disco

Tame Impala lanzaban hace algunas semanas el primer adelanto del que será su nuevo disco, el tema «End of Summer» en la que lleva su sonido cada vez más electrónico, a un territorio dance más profundo que nunca, remontándose al acid house de finales de los 80 y principios de los 90.

Ahora llega un nuevo avance llamado «Loser», con el que continúa la intrépida exploración de Parker del ritmo, la textura y la experimentación sonora, basándose en el meticuloso enfoque de estudio que ha definido su carrera.

El sencillo va acompañado de un videoclip dirigido por KRISTOFSKI y protagonizado por el actor y músico Joe Keery (Stranger Things, Fargo).

Este es el segundo tema que conocemos desde que en 2020 publicara The Slow Rush, disco fue reeditado tiempo después en una versión especial que incluía caras B y remezclas.

Escucha ‘Loser’ de Tame Impala