Tame Impala llegan al Tiny Desk Concert desenchufados

Redacción MZK

Tame Impala están de regreso con un nuevo disco, Deadbeat, que veía la luz el pasado viernes 17 de octubre a través de Sony. Los de Kevin Parker vuelven hacia territorios dance más profundos que nunca, recordando al acid house de finales de los 80 y principios de los 90 o girando hacia el psicopop.

Hace unos días sorprendió con su paso por los Tiny Desk Concert de NPR con una propuesta inesperada, todo acústico. La banda sonó impecable: Kevin Parker a la voz y guitarra, Dominic Simper también a la guitarra, Jay Watson aportando coros y guitarra, James Ireland con el ukelele y la percusión, Julien Barbagallo a la percusión y Cameron Avery al bajo y coros.

Sonaron algunas canciones del nuevo disco, Deadbeat, y otras más antiguas («Borderline», «New Person, Same Old Mistakes») encajando a la perfección en este formato íntimo. “Loser” sonó casi solo a guitarra, y “Dracula”, que debutaba en directo, se reinventó de forma brillante, destacando las armonías del grupo y ese falsete inconfundible de Parker.

Estos fueron los temas interpretados:

«Borderline»
«Loser»
«Dracula»
«New Person, Same Old Mistakes»

Disfruta del Tiny Desk Concert de Tame Impala

 

Conciertos de Tame Impala

7 de abril en el Movistar Arena (Madrid)
8 de abril en el Palau Sant Jordi (Barcelona)

Las entradas están a la venta en Fever

