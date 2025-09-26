Tame Impala estrenan single y anuncian conciertos en Madrid y Barcelona

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tame Impala están de vuelta con un nuevo disco, que como te venimos contando se editará el próximo 17 de octubre a través de Sony con el título de Deadbeat.

El sucesor de The Slow Rush, ha venido anticipado por “End of Summer” empujó el sonido de los de Kevin Parker hacia un territorio dance más profundo que nunca, recordando al acid house de finales de los 80 y principios de los 90 y por “Loser”, un psicopop cargado de funk.

Hoy conocemos «Dracula», que hace poco definió en una entrevissta como uno de los momentos decisivos del próximo álbum de la banda. Un disco que según comenta la hoja de promo es «una especie de futuro grupo rave primitivo, que tiene como inspiraciones la escena rave de Australia Occidental y la cultura doof del bush».

Pero la noticia viene por los dos conciertos que Tame Impala darán en nuestro país el próximo mes de abril. Concretamente el 7 de abril en el Movistar Arena (Madrid) y el 8 de abril en el Palau Sant Jordi (Barcelona). Dos fechas que supondrán, respectivamente, el regreso del grupoa a Madrid ocho años después y el primer concierto en un recinto cerrado en Barcelona en toda su carrera.

Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 3 de octubre a las 10:00.

Escucha ‘Dracula’ de Tame Impala

Estas serán las canciones de Deadbeat