Tame Impala

Tame Impala versiona 'Hummer' para el homenaje a The Smashing Pumpkins

Tame Impala se suma al esperado homenaje a The Smashing Pumpkins versionando «Hummer», un clásico del emblemático álbum Siamese Dream.

La versión es el primer adelanto del disco tributo titulado Sending Hearts to All My Dearies – a Tribute to The Smashing Pumpkins, que verá la luz el próximo 14 de agosto. Kevin Parker imprime su sello psicodélico y relajado a la canción, alargándola hasta los seis minutos de duración (apenas un minuto menos que el original), aunque prescindiendo en gran medida del extenso final guitarreo que caracterizaba la original con Billy Corgan y James Iha dándolo todo.

Además de Tame Impala, en este trabajo participan artistas como The Midnight, Carpenter Brut, Barns Courtney y Alice Glass. El lanzamiento no solo estará disponible en plataformas digitales, sino que también contará con una edición física en formato de doble vinilo de lujo, cuya preventa ya está abierta para los coleccionistas y seguidores de la mítica banda de Chicago.

Escucha ‘Hummer’ de Tame Impala

Estas serán las canciones de Sending Hearts to All My Dearies – a Tribute to The Smashing Pumpkins,

Tame Impala – «Hummer»
Yonaka – «Today»
The Midnight – «Tonight, Tonight»
Carpenter Brut – «Cherub Rock»
Barns Courtney – «1979»
Meg Myers – «Eye»
Palaye Royale – «Bullet With Butterfly Wings»
Between The Buried And Me – «Jellybelly»
Alice Glass – «Drown»
Starbenders – «Tonight, Tonight»
Nita Strauss – «1979»
Bones UK – «Cherub Rock»
Moon Taxi – «Thirty Three»
Des Rocs – «Bullet With Butterfly Wings»
Urban Heat – «Ava Adore»

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