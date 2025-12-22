Te presentamos a los chilenos Vuelveteloca con su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Vuelveteloca es un grupo consagrado en Chile, su país natal, que ahora intenta abrirse camino en España. En 2025 han publicado varios sencillos, algunos de los cuales han aparecido en nuestra PlayList Emergente, y han estado presentando sus canciones en Madrid y Barcelona en los últimos meses.

Ahora el grupo, reconvertido en un dúo formado por Marcos Iruarrizaga (guitarras, drum machines, sintetizadores y voces) y Tomás Olivos (voz, guitarra y sintetizadores), lanza su primer álbum en España: Metales Pesados. Un trabajo con el que dan inicio a una nueva etapa creativa en la que el rock n’ roll y el punk se funden con texturas electrónicas e industriales, marcando un sonido más áspero, directo y contemporáneo.

Con letras que abordan de forma cruda y frontal las contradicciones de la vida actual, Metales Pesados confirma la madurez de Vuelveteloca, sin perder la irreverencia que siempre ha caracterizado a su sonido. Las canciones, cargadas de actitud punk y de una energía abrasiva, reflejan un mundo hiperacelerado, entre la fascinación tecnológica y la pérdida de humanidad.

«Es puro rock n’ roll y punk con un aire moderno, con una base electrónica e industrial, drum machines, sintetizadores y las guitarras de siempre aún más distorsionadas. Hicimos el disco durante los últimos dos años y a la distancia, yo desde Madrid y Tomás en Barcelona«, cuenta Marcos. Agrega Tomás que «estar en España nos planteó el desafío de cambiar la formación a dúo, por lo que las canciones anteriores con banda comenzaron a mutar y fuimos encontrando un sonido que se afianzó con las presentaciones. Cada uno fue trabajando los temas del disco por separado, y al llevar casi 20 años juntos, hubo mucha fluidez y ganas de mostrar un sonido que nos explota la cabeza«.

A continuación puedes escuchar Metales Pesados, nuevo disco de Vuelveteloca y primero que publican en nuestro país.

(Foto: Sebastián de Iruarrizaga Gana)