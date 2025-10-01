La playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Ceaxe, Karlus, Chico Jorge, Vuelveteloca, Pamelle Debruit, Delacueva y Karla amb K.

Ceaxe – Em fas millor

Ceaxe es el nombre artístico de Alexander Chaffardet, nacido en Barcelona de madre y padre venezolanos. «Aquest estiu el passo amb tu», publicado este verano, le ha consolidado como una de las voces más prometedoras del pop urbano catalán. El segundo adelanto de su próximo disco se titula «Em fas millor», y es una balada cargada de sentimiento que retrata una historia de amor universal pero puede aplicarse a cualquier otro tipo de relación.

Karlus – Fantasma

Karlus es un artista ibicenco en cuya música encontramos influencias que van de Gary Snyder a The Blaze o Arca. El próximo 10 de octubre publicará un nuevo disco, NOVA EBUSUS. Se trata de una obra conceptual dividida en tres capítulos que narra un viaje emocional y vital. En los últimos meses ha lanzado algunas de las canciones que formarán parte del disco, y entre ellas está «Fantasma», que hoy te presentamos en nuestra PlayList Emergente.

Chico Jorge – Hiperventilación

Chico Jorge es un nuevo proyecto, aunque detrás de él se encuentra Jordi Bastida, guitarrista de Sidonie y Alizzz. De él te hablamos ya en una PlayList Emergente del pasado mes de agosto. Como ya te contamos en su momento, el 24 de octubre publicará su primer álbum y lo hará con el sello Magic in the Air. Tras presentarte los dos adelantes anteriores, hoy hacemos lo mismo con el tercer avance, una pegadiza canción titulada «Hiperventilación».

Vuelveteloca – Efecto 2000

Vuelveteloca es un grupo consagrado en Chile, su país natal, pero que ahora intenta abrirse camino en España, motivo por el que lo llevamos a esta sección. Su carta de presentación fue el sencillo «Alacrán», al que ahora sigue «Efecto 2000», segundo adelanto de su nuevo álbum de estudio. «Efecto 2000» es un electro pop punk cargado de ironía sobre la dependencia tecnológica. Vuelveteloca están estos días en España: el pasado sábado se presentaron en Madrid, en Contraclub, y este jueves 2 de octubre harán lo propio en Barcelona, en Freedonia. (Entradas aquí)

Pamelle Debruit – Física

Pamelle Debruit es una cantautora chilena que hace pocos días presentó «Física», primer sencillo de su álbum debut que saldrá en los próximos meses. «Física», una pieza de folk contemporáneo emotivo y poderoso con influencias que van de Violeta Parra y Mercedes Sosa a Björk y Natalia Lafourcade, refleja la nostalgia de su autora por su tierra natal. Una impresión reforzada por el vídeo que acompaña a la canción.

Delacueva – Estoy jodido

Delacueva es un grupo de Zaragoza formado alrededor de Manuel de la Cueva, acompañado de distintos músicos que van pasando por el proyecto. Un proyecto 100% independiente que ya te presentamos en nuestras secciones de Emergentes allá por 2021, cuando publicaron su primer álbum. Su último sencillo se titula «Estoy jodido», un homenaje muy particular al final del verano. El vídeo que acompaña a la canción ha sido dirigido por la productora Vanilla Bloom.

Karla amb K – L’home que flota

Karla amb K es el proyecto personal de Carla Mercader, quien publicó su primer álbum en el verano de 2023. Antes de ello pasó por nuestra PlayList Emergente para presentarnos una de sus canciones. Hoy vuelve a estar con nosotros con «L’home que flota», su nuevo sencillo. Una canción en la que vuelve a combinar su electrónica hipnótica con imágenes poéticas y evocadoras. Con ella, Carla nos invita a pensar la relación idílica que podría haber entre el hombre y la naturaleza.

Escucha estas y otras propuestas, en nuestra lista Emergentes MZK