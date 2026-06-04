The Afghan Whigs

The Afghan Whigs ponen fecha a su nuevo disco y comparten 'Jungle Roux'

Han pasado cuatro años desde que The Afghan Whigs entregaran el genial How Do You Burn? y este año toca celebrar su 40 aniversario, que no vendrá solo, porque acaban de confirmar que llegará con un nuevo álbum de estudio.

Los de Greg Dulli estrenaban hace unas semanas “House of I”, hoy conocemos que formará parte de Soft Control, un nuevo trabajo producido y mezclado por Greg Dulli Christopher Thorn, del que Dulli comenta:

«He trabajado mucho en mi paz interior. De joven era un hombre iracundo, y eso alimentó mi arte, mi ambición y mi motivación. No cambiaría nada porque no puedo. Pero al adentrarme en la fotografía y otras formas de arte, me di cuenta de que no compito con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Ahora sé lo que hago y hay una tranquila confianza que surge de poder respaldarlo».

Entre los invitados en el álbum se encuentran el exbaterista de The Whigs, Patrick Keeler, Petra Haden, Bo Koster de My Morning Jacket y otros. Hoy conocemos otra de sus canciones, el tema que abrirá el disco «Jungle Roux»

Escucha ‘Jungle Roux’ de The Afghan Whigs

Estas serán las canciones de Soft Control de The Afghan Whigs

01 «Jungle Roux»
02 «House Of I»
03 «Duvateen»
04 «My Lover»
05 «The Deepest Part Of The Darkest Shadow»
06 «Mariah Luster»
07 «Memphis, Texas»
08 «77»
09 «Loose Talk»
10 «A Simulation»

The Afghan Whigs
20 de marzo de 2026
The Afghan Whigs anticipan su 40 aniversario con 'House Of I"
7 de noviembre de 2022
The Afghan Whigs en Madrid en 'Bienvenido a los 90'
Afghan Whigs
24 de octubre de 2022
The Afghan Whigs (Teatro Barceló) Madrid 22/10/22
The Afghan Whigs
30 de septiembre de 2022
The Afghan Whigs – How Do You Burn? (Royal Cream/BMG)
The Afghan Whigs
27 de septiembre de 2022
The Afghan Whigs presentan su nuevo disco en nuestro país
Afghan Whigs
4 de mayo de 2022
Nuevo disco de Afghan Whigs y gira por nuestro país
Bienvenido a los 90
6 de diciembre de 2021
Especial 'Gentlemen' de The Afghan Whigs en 'Bienvenido a los 90'
9 de mayo de 2017
The Afghan Whigs – In Spades (Sub-Pop)
Las mejores canciones de 2026
4 de junio de 2026
Las mejores canciones de 2026 (primer semestre)
Julia Jacklin
4 de junio de 2026
Julia Jacklin anuncia conciertos en Madrid y Barcelona
Weezer
4 de junio de 2026
Weezer publicarán nuevo disco el próximo mes de agosto
Ondas que lo Inundan Todo foto
4 de junio de 2026
Escucha el primer álbum de Ondas que lo Inundan Todo
The Avalanches
4 de junio de 2026
The Avalanches invitan a Jamie xx a su 'Every Single Weekend'
Death Cab For Cutie
4 de junio de 2026
Death Cab For Cutie estrenan el último avance de su nuevo disco
The Afghan Whigs
4 de junio de 2026
The Afghan Whigs ponen fecha a su nuevo disco y comparten 'Jungle Roux'
Elsten Torres foto
4 de junio de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Elsten Torres
Nouvelle Vague
4 de junio de 2026
Nouvelle Vague anuncian ‘A Date with Depeche Mode’, disco de versiones de los de Basildon
Nevermind
3 de junio de 2026
Cómic: Nevermind, de Tuono Pettinato (Altamarea)
The Fall
3 de junio de 2026
The Fall lanzarán un disco póstumo para Mark E. Smith: Post Script
La Playlist Emergente de la semana
3 de junio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
TIENDA