The Afghan Whigs ponen fecha a su nuevo disco y comparten 'Jungle Roux'

Han pasado cuatro años desde que The Afghan Whigs entregaran el genial How Do You Burn? y este año toca celebrar su 40 aniversario, que no vendrá solo, porque acaban de confirmar que llegará con un nuevo álbum de estudio.

Los de Greg Dulli estrenaban hace unas semanas “House of I”, hoy conocemos que formará parte de Soft Control, un nuevo trabajo producido y mezclado por Greg Dulli y Christopher Thorn, del que Dulli comenta:

«He trabajado mucho en mi paz interior. De joven era un hombre iracundo, y eso alimentó mi arte, mi ambición y mi motivación. No cambiaría nada porque no puedo. Pero al adentrarme en la fotografía y otras formas de arte, me di cuenta de que no compito con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Ahora sé lo que hago y hay una tranquila confianza que surge de poder respaldarlo».

Entre los invitados en el álbum se encuentran el exbaterista de The Whigs, Patrick Keeler, Petra Haden, Bo Koster de My Morning Jacket y otros. Hoy conocemos otra de sus canciones, el tema que abrirá el disco «Jungle Roux»

Escucha ‘Jungle Roux’ de The Afghan Whigs

Estas serán las canciones de Soft Control de The Afghan Whigs

01 «Jungle Roux»

02 «House Of I»

03 «Duvateen»

04 «My Lover»

05 «The Deepest Part Of The Darkest Shadow»

06 «Mariah Luster»

07 «Memphis, Texas»

08 «77»

09 «Loose Talk»

10 «A Simulation»