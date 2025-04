Confirmado el reparto de las cuatro películas de The Beatles

The Beatles llegarán a los cines multiplicados por cuatro, el próximo abril de 2028. Y decimos por cuatro, porque no se estrenará un biopic de los fab four, sino cuatro, y de manera simultanea. Una película para cada uno de los integrantes de la formación, ya lo saben John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El director Sam Mendes será el encargado de liderar un ambicioso proyecto que acaba de desvelar cuál será el plantel de actores que interpretarán a cada uno de los músicos: el protagonista de Gladiator II, Paul Mescal, interpretará a Paul McCartney, mientras que el actor de Stranger Things, Joseph Quinn, interpretará a George Harrison. La estrella de Saltburn, Barry Keoghan, interpretará a Ringo Starr, y el actor de Babygirl, Harris Dickinson, interpretará a John Lennon.

Esta es la primera vez que Apple Corps Ltd y The Beatles (Sir Paul McCartney, Sir Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison) conceden los derechos completos de la historia de vida y la música para una película con guión y como no podría ser de otra forma, será un proyecto a lo grande, que seguro eclipsa en intenciones biopics recientes como el de Dylan o los de Freddie Mercury o Elton John.

Un film que será producido por el propio Sam Mendes bajo su sello Neal Street Productions, junto con la cofundadora Dame Pippa Harris, ex presidenta de Bafta, y Julie Pastor.

Como ha declarado el director, será «la primera experiencia cinematográfica que se puede ver en maratón”.

Quedan tres años para que los de Liverpool vuelvan a las pantallas, después del estreno del genial documental de Peter Jackson, Get Back.