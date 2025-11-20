The Beatles Anthology regresa restaurado y con extras

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El mítico Anthology de The Beatles regresa tres décadas después completamente restaurado y ampliado. La serie documental, que en 1995 revolucionó la forma de contar la historia del cuarteto, suma ahora un noveno episodio con material inédito de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Este relanzamiento, descrito como la historia de “la banda más influyente de todos los tiempos en sus propias palabras”, llegará a Disney+ el 26 de noviembre y se estrenará en tres noches consecutivas. La nueva versión incorpora al director Oliver Murray, responsable de dar forma al episodio añadido en el que los tres miembros supervivientes a Lennon reflexionan sobre su legado y su paso por la banda.

Disney+ optó por no lanzar la temporada completa en una simple tirada, sino que estrenará los episodios en bloques de tres, a lo largo de tres días consecutivos —los primeros tres llegarán el 26 de noviembre, los siguientes el 27 de noviembre y los tres últimos el 28 de noviembre.

Anthology se une a un creciente archivo dedicado a The Beatles dentro de la plataforma, junto a Get Back de Peter Jackson, Let It Be y Beatles ‘64, reforzando su posición como custodio audiovisual de la historia del grupo de Liverpool.

El tráiler recupera momentos icónicos y declaraciones esenciales, como el recuerdo de John Lennon sobre cómo se formó el grupo o la invitación de Ringo Starr a volver a escucharlos directamente a ellos, tal como ocurrió en el estreno original.

Disfruta el tráiler de The Beatles Anthology

El documental llega acompañado de la reedición del monumental recopilatorio de casi 200 canciones que ya puedes reservar en este enlace.