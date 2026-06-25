The Jayhawks

The Jayhawks están de vuelta con nuevo álbum: Sanctuary Park

The Jayhawks han anunciado el lanzamiento de Sanctuary Park, su nuevo álbum de estudio, que llegará el próximo 28 de agosto a través de Thirty Tigers.

Un disco que llega seis años después de XOXO (2020) y que ha sido producido por el legendario Bob Ezrin, responsable de trabajos para Pink Floyd, Peter Gabriel o Alice Cooper, supone un reencuentro entre el productor y la banda más de dos décadas después de Smile (2000).

El álbum toma su nombre de un lugar real de Ontario, aunque también funciona como un espacio simbólico donde afloran recuerdos, amistades perdidas y segundas oportunidades. Grabado en Toronto y marcado por numerosas referencias a Canadá, Sanctuary Park refleja además la influencia que este país ha tenido en la vida de Gary Louris, residente permanente tras su matrimonio con una canadiense.

El lanzamiento coincide con el 40º aniversario de la formación, que celebra cuatro décadas de carrera reivindicando un legado que la ha llevado a compartir escenario con figuras como Ray Davies, Roger McGuinn o Johnny Cash, y que continuará ampliando con una gira internacional prevista para finales de 2026 y la primavera de 2027.

Como primer adelanto, el grupo ha compartido “Keeping Our Heads Above Water”, una canción que pone en valor las señas de identidad que han convertido a The Jayhawks en una referencia del power pop: melodías impecables, armonías vocales y una química forjada durante décadas de trayectoria intachable.

Escucha ‘Keeping Our Heads Above Water’ de The Jayhawks

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