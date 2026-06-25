zaz

Zaz (Noches del Botánico) Madrid 22/06/26

Hay una belleza muy particular en la lentitud. Y más belleza aun cuando, en una ciudad que exige aceleración constante, alguien decide bajar el ritmo. El mismo día que Zaz actuaba en Madrid, París abría las esclusas del Canal Saint-Martin para que sus habitantes recuperaran el río en mitad de una ola de calor prematura. La imagen tenía algo profundamente parisino: una ciudad que, pese al turismo masificado, la gentrificación y los diagnósticos apocalípticos que se acumulan sobre ella desde hace años, sigue empeñada en hacer las cosas a su manera.

Siempre que pienso en algo así me viene a la cabeza el Tutto Passa napolitano. La certeza de que todo termina pasando y de que la vida, por mucho que se acelere, acaba encontrando su propio cauce. París conserva todavía algo de esa filosofía. Un alma que, aunque convertida en tópico por el cine, la literatura y la industria musical, sigue guardando un pequeño núcleo de verdad.

Algo parecido ocurre con Isabelle Geffroy. A simple vista, la artista francesa parece salida de la misma postal que durante décadas hemos asociado a la chanson: bohemia, callejera, suspendida entre el jazz manouche y el pop más amable. Pero basta verla pisar un escenario para comprender que detrás de la imagen hay algo mucho más difícil de domesticar. Han pasado más de quince años desde que “Je veux” inundó todos los rincones de internet, pero en ella sigue latiendo el mismo espíritu de flâneuse: el de una artista ligera de equipaje que, más allá de los focos, continúa buscando la cercanía a ras de suelo.

El triunfo de Zaz en las Noches del Botánico no tuvo que ver con la inercia de los éxitos acumulados, sino con la autenticidad de una libertad que no se fabrica ni se aprende. Es una fuerza que parece venir de serie, anterior incluso a la conciencia de quien la posee. Con esa naturalidad tan suya, durante cerca de cien minutos recordó que en esta vida todo pasa y todo llega, aunque a veces las nubes no nos dejen verlo. Ver a buena parte del público abandonar cualquier atisbo de compostura, desbordar las gradas y mandar a paseo la comodidad del asiento fue la prueba definitiva de que la libertad no se ensaya. Anoche, como en París, alguien abrió las esclusas. Porque, como ella misma canta, “Paris sera toujours Paris”, y Zaz seguirá siendo esa muchacha indómita de Montmartre.

Gran parte del repertorio giró en torno a Sains et Saufs, su último trabajo de estudio, del que recuperó hasta diez canciones. Sonaron temas como “Je pardonne” o “Mon sourire”, además de algunas piezas incorporadas a la edición deluxepublicada este mismo año, entre ellas “Camarade” y “Mon vrai moi”. Se echó de menos, eso sí, una de las grandes composiciones del álbum, “Cerca de ti”, ausente en el concierto madrileño. Aun así, hubo espacio para que la francesa desplegara su buena relación con el castellano. Lo hizo en “Qué vendrá”, con ese mestizaje tan característico del cambio de siglo, y también en uno de los momentos más delicados de la noche, cuando interpretó el bolero “Esta tarde vi llover”, de Armando Manzanero. Tampoco faltó “La flamme”, convertida ya en un pequeño himno feminista y precedida por una pedida de mano sobre el escenario, ni “Mon coeur tu es fou”, la hermosa rareza en la que musicaliza un poema de la escritora iraní Forough Farrokhzad.

Mención aparte mereció el cuarteto que la acompañó durante toda la velada, capaz de dotar a las canciones de una solidez construida desde el ritmo, la madera y los matices de las teclas. En algunos de los pasajes donde más brilló la banda, como durante “La fée”, el sonido se acercó más a las atmósferas de Air que a los terrenos puramente jazzísticos. Por supuesto, los grandes clásicos fueron los más celebrados. “Les passants”, “Si jamais j’oublie” y “On ira” terminaron de encender a un público ya entregado, especialmente cuando Zaz decidió abandonar el escenario para mezclarse entre los asistentes y cantar cuerpo a cuerpo con ellos. Después llegó “Je veux”, el cierre inevitable, y un final hermoso en el que volvió a sonar exactamente a lo que siempre ha sido: un portazo salvaje contra la prisa del mundo.

Fotos Zaz: Víctor Terrazas

Ethel Cain
10 de junio de 2026
Ethel Cain (Noches del Botánico) Madrid 09/06/26
Noches del botanico
12 de febrero de 2026
Noches del Botánico cierra su cartel con OMEGA de Morente, Garbage, OMD y más
Noches del botanico
11 de diciembre de 2025
Noches del Botánico arranca su 10º aniversario con Love of Lesbian, Ginebras, Ethel Cain y más
Santana
31 de julio de 2025
Santana (Noches del Botánico) Madrid 29/07/25
Viagra Boys
22 de julio de 2025
Viagra Boys + Califato ¾ (Noches del Botánico) Madrid 20/07/25
James
17 de julio de 2025
James + Teenage Fanclub (Noches del Botánico) Madrid 16/07/25
Max Ritcher
15 de julio de 2025
Max Richter (Noches del Botánico) Madrid 14/07/25
Maxwell
12 de julio de 2025
Maxwell + Aloe Blacc (Noches del Botánico) Madrid 09/07/25
PJ Harvey
25 de junio de 2026
PJ Harvey rinde tributo a las misiones Voyager de la NASA en su nueva canción
Bad Bunny
25 de junio de 2026
Libro: P FKN R. Bad Bunny y la música como un acto de resistencia (Libros Cúpula)
The smiths
25 de junio de 2026
Nuevo choque entre Morrissey y Johnny Marr por un documental de The Smiths
All On May foto
25 de junio de 2026
Escucha el segundo disco de All On May
The Jayhawks
25 de junio de 2026
The Jayhawks están de vuelta con nuevo álbum: Sanctuary Park
The Brass Buttons foto
25 de junio de 2026
The Brass Buttons estrenan su nuevo álbum en el Monkey Weekend
Morreo
25 de junio de 2026
Morreo nos ponen a bailar con 'Locos por el ritmo'
Phoebe Bridgers
25 de junio de 2026
Phoebe Bridgers anuncia su tercer disco para el próximo agosto, Lost Weekend
Chelsea Wolfe
24 de junio de 2026
Chelsea Wolfe vuelve con dos nuevos sencillos con los que avanza su nuevo álbum
Man/Woman/Chainsaw
24 de junio de 2026
Man/Woman/Chainsaw avanzan su disco de debut con 'Get Up and Dance'
Kiko Veneno
24 de junio de 2026
Kiko Veneno avanza su primer disco en cinco años con 'Helicrisum'
salas de conciertos
24 de junio de 2026
Las salas de Madrid alzan la voz ante la preocupante situación en los meses de verano
TIENDA