Airbag se ríen de los adioses por la pasta en 'Gira de despedida'

Airbag juegan con la idea de las falsas despedidas en «Gira de Despedida», el primer adelanto de su próximo álbum, que llega con el título de Una Extraña Fuerza.

La banda ironiza sobre una de las grandes tradiciones de la industria musical contemporánea: anunciar el final para generar expectación, nostalgia, cobrar una pasta por las entradas y una última oleada de fervor entre el público, sabiendo que casi siempre llega un regreso posterior.

El tema vuelve a mostrar una de las grandes virtudes del grupo malagueño, esa la capacidad de condensar ideas generacionales y observaciones sobre la cultura popular dentro de canciones breves, luminosas y aparentemente ligeras. Producida y mezclada por Marcos Muñiz y masterizada por Miguel Ángel González en Black Box Mastering, la canción sirve además como primer avance de un nuevo trabajo que confirma que Airbag, lejos de despedirse, siguen plenamente activos.

Escucha ‘Gira de Despedida’ de Airbag