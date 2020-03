Airbag homenajea a a Juan de Pablos en su nuevo vídeo

Y aquí viene Airbag para hacer lo que mejor saben hacer, y justo cuando más los necesitamos: si “Jonathan Richman” ya era un clásico entre sus canciones, ahora cobra aún más sentido con él que es, posiblemente, el último vídeo rodado en libertad. Un homenaje a dos maestros necesarios pero con el protagonismo absoluto de uno de ellos: Juan de Pablos. Recuerdos de un tiempo muy cercano que sin duda fue mejor, y rodado por Diego Jiménez en un viaje fugaz a un Valencia casi primaveral que nada hacía presagiar el extraño momento actual. Sin embargo, y pese a que penas hayan pasado dos semanas entre el rodaje y hoy, este vídeo sirve para señalar que fuera de este delirio hay mucho más: hay canciones, personas, sol, y libertad. Y que nos recuerda que esto es solo pasajero, y que dentro de poco habrá más Airbag, y más Juan de Pablos.

¿Cara B? ¿Descarte? Parece un insulto utilizar esos términos para hablar de canciones inéditas de Airbag, así que no lo haremos. Estamos aquí para presentar la edición del single “Koi No Yokan“, corte extraído de su último álbum “Cementerio Indie“, editado en Sonido Muchacho a principios del 2019. Sin embargo, lo que no esperábamos es encontrarnos ante dos himnos que habían dejado escondidos en la sesiones de grabación de ese disco: “Jonathan Richman” y “Hanoi” son ya dos clásicos inmediatos en la discografía de una banda que a sus 21 años sigue siendo uno de los grandes referentes de nuestra música. Dos puñetazos marca de la casa que sirven de particular homenaje a personajes necesarios y a paisajes cinematográficos soñados por todos.