Airbag (La Sala del Movistar Arena – Inverfest) Madrid 24/01/26

Airbag. 1998. Estepona. Tres conceptos clave brillaban sobre la pantalla de La Sala Movistar Arena en Madrid, celebrando el cierre de una etapa del ya mítico grupo malagueño. Tres conceptos clave que son suficientes para entender a qué nos ateníamos aquella noche del sábado 24 de enero, como parte del ciclo de conciertos Inverfest.

En 2022 publicaron Siempre Tropical, su último larga duración. Desde entonces, han estado girando ese disco en varios conciertos por toda la geografía. Aquella noche en La Sala despedían esta etapa anunciando que aquel concierto sería el último en un tiempo ya que el trío iba a concentrarse en la grabación de un nuevo álbum de estudio, que sería ya el octavo de su trayectoria.

La selección de setlist de Airbag es peculiar respecto a otras bandas. Ellos parecen contar con un cupo determinado de “hits”, y priorizan tocar otros temas más nuevos o de otra índole antes que superar el cupo de canciones famosas por concierto. Pudimos disfrutar en directo de “La ola perfecta”, “Discotecas”, “Big Aquarium”, “Spoiler” o “Marta No Es Una Punk”, entre muchos otros temas que también son muy apreciados por el público, como “Coleccionista de discos”.

El ambiente del concierto era inigualable y eso que, respecto a otros conciertos previos le habían “cortado las alas” a uno de sus aspectos más divertidos. Y es que sus shows son como una fiesta en la playa, un recordatorio del verano al que tantas canciones suelen dedicar, incluso si estamos en pleno invierno y fuera hace 2 grados. Si otras veces habíamos visto a gente traer colchonetas hinchables y artefactos veraniegos, la entrada de La Sala estaba llena de elementos confiscados por seguridad. Algo un poco exagerado y desde luego no concorde con los valores del grupo. Sin embargo, el público era el mismo, y consiguieron montar la fiesta en la pista de aún sin que pareciese tanto una playa en pleno centro de Goya, que hubiese estado bien.

Dado el desprestigio de la palabra a día de hoy, da hasta vergüenza llamar al “pogo” de Airbag un “pogo”. Está completamente a otro nivel. No se abren círculos innecesarios, sino que la gente nada como si estuviesen surfeando en el mar, con varias personas haciendo crowdsurfing en cada canción. Todo el mundo vive el momento, en un concierto de hora y cuarto que sinceramente se hizo muy corto. Su frescura es inagotable, y eso vimos reflejado en su público intergeneracional, que disfrutaba las canciones con el mismo ánimo. En cuanto a sonido, la energía del grupo persiste aún casi 30 años después de su formación, con la dureza justa de las guitarras para no eclipsar las melodías pop, pero manteniendo ese toque punk que caracteriza al trío.

Abrieron con “Eleven y Mike” y se despidieron con “Finales Alternativos”, su colaboración junto a J de Los Planetas, la más conocida de su último LP. Faltaban, efectivamente, los mayores “hits” dentro de la colección de temazos. Era evidente que iba a haber un bis, y así fue, al ritmo de “De un verano a otro”, seguida de la mitiquísima “Cómics y posters”, y finalizando con “Territorio Dagger”: todas parte de esa selección de grandes éxitos del trío malagueño.

Pero no nos quedamos en el bis, quedaba una sorpresa que ni siquiera estaba en el setlist. Fue cuando uno de los técnicos de backline agarró la guitarra de Adolfo, dejando a este con todo el trabajo de frontman para tocar “Un día de furia”, del Alto Disco de 2008, a un ritmo en el que casi parecía un tema de rap. No podían dejarnos con mejor sabor de boca, estuviese o no todo esto planeado.

Fotos Airbag: Amanda D. Marcos