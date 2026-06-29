Apartamentos Acapulco estrenan 'Fiesta transparente'

Apartamentos Acapulco continúa desvelando detalles de su próximo trabajo con el lanzamiento de «Fiesta Transparente», un nuevo single que combina esas guitarras urgentes y melodías luminosas que siempre esperamos de ellos.
Un tema que se mueve entre la inmediatez del indie de The Strokes y la atmósfera evocadora de los primeros El Mató a un Policía Motorizado. La banda define la canción como «una nueva canción (o un mal sueño)» y la presenta como un nuevo adelanto de su siguiente etapa.
Coincidiendo con este estreno, el grupo ha abierto la reserva anticipada de Todos quieren ser los campeones, su quinto álbum de estudio y sucesor de La Reconciliación (2022).
El pre-order ya está disponible.
Escucha ‘Fiesta Transparente’ de Apartamentos Acapulco
Próximas fechas de Apartamentos Acapulco
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