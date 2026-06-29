Apartamentos Acapulco estrenan 'Fiesta transparente'

Apartamentos Acapulco continúa desvelando detalles de su próximo trabajo con el lanzamiento de «Fiesta Transparente», un nuevo single que combina esas guitarras urgentes y melodías luminosas que siempre esperamos de ellos.

Un tema que se mueve entre la inmediatez del indie de The Strokes y la atmósfera evocadora de los primeros El Mató a un Policía Motorizado. La banda define la canción como «una nueva canción (o un mal sueño)» y la presenta como un nuevo adelanto de su siguiente etapa.

Coincidiendo con este estreno, el grupo ha abierto la reserva anticipada de Todos quieren ser los campeones, su quinto álbum de estudio y sucesor de La Reconciliación (2022).

El pre-order ya está disponible.

Escucha ‘Fiesta Transparente’ de Apartamentos Acapulco

Próximas fechas de Apartamentos Acapulco

21.08 ALBURQUERQUE (Contempopranea) entradas

18.09 MÁLAGA entradas

02.10 BILBAO entradas

03.10 MADRID entradas

13.11 LLEIDA entradas

14.11 BARCELONA entradas

27.11 LUGO entradas

28.11 OVIEDO entradas

11.12 TARRAGONA entradas

12.12 ZARAGOZA entradas

18.12 VALENCIA entradas