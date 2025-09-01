Escucha lo nuevo de Apartamentos Acapulco

Apartamentos Acapulco están de vuelta con el primer avance del que fuera su último disco hasta la fecha, La Reconciliación (Intromúsica)

El primer avance del que será su nuevo trabajo llega de la mano de Primavera Lables y con el título de «Quien tiene pena no entiende», interesante cambio de rumbo que deja a un lado la tormenta de guitarras y se transforma en un agradable bolero.

En a penas un minuto y medio, la banda despierta emociones en el oyente con tan solo las palabras, sin entender de fórmulas. Aquí lo que importa es ese mensaje claro e íntimo sobre la pena y cómo esta afecta a nuestra visión de la vida.

Este sencillo bolero no necesita nada más, sólo una instrumentación minimalista y su letra conmovedora.

Escucha ‘Quien tiene pena no entiende’ de Apartamentos Acapulco