Apartamentos Acapulco

Estrenamos el nuevo videoclip de Apartamentos Acapulco

Apartamentos Acapulco celebrarán en breve su décimo aniversario como grupo. Una celebración que incluirá el lanzamiento de un nuevo álbum, el quinto de su carrera. Como avance, la banda publican mañana un sencillo titulado «Santos mártires», una canción luminosa y primaveral.

«Santos mártires», además de ser el primer adelanto de su próximo álbum, marca el regreso de Apartamentos Acapulco a la que fue su casa, el sello El Ejército Rojo, hasta 2019.

La canción llega acompañada de un videoclip realizado por Murciano Total y con una portada firmada por Guillermo Arias, completando así un lanzamiento especialmente cuidado. «Santos mártires» marca el final de la primera década de Apartamentos Acapulco, y al mismo tiempo inaugura una nueva etapa para el grupo.

Apartamentos Acapulco portada Santos Mártires

Hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el videoclip de «Santos mártires», el nuevo sencillo de Apartamentos Acapulco con el que regresan a El Ejército Rojo y empiezan a desvelar el disco de su décimo aniversario.

El décimo aniversario de Apartamentos Acapulco también incluye una gira por salas cuyas fechas confirmadas, hasta el momento, son estas:

20.06 LINARES entradas

18.09 MÁLAGA entradas

02.10 BILBAO 

03.10 MADRID entradas

13.11 LLEIDA entradas

14.11 BARCELONA entradas

27.11 LUGO entradas

28.11 OVIEDO entradas

11.12 TARRAGONA entradas

12.12 ZARAGOZA entradas

18.12 VALENCIA 

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