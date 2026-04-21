Apartamentos Acapulco anuncia conciertos y un lanzamiento por sus 10 años

Apartamentos Acapulco ha anunciado las primeras fechas de la gira de presentación de su próximo álbum, Todos quieren ser los campeones, que verá la luz a comienzos de septiembre y con el que celebran diez años de trayectoria.
Este nuevo ciclo llega precedido por el single «Santos Mártires», publicado a finales de marzo (y cuyo vídeo estrenamos en exclusiva), que funciona como carta de presentación de la etapa sonora que está por venir.
Como complemento, la banda lanzará el 22 de mayo una edición limitada y numerada en vinilo de 7 pulgadas titulada 10 años del enamoramiento y otras historias, que incluirá dos canciones exclusivas en forma de versiones junto a otros artistas y que no estarán disponibles en plataformas digitales (puedes reservarlo aquí).
Toma nota de las fechas de Apartamentos Acapulco
20.06 LINARES entradas
22.08 TBA
18.09 MÁLAGA entradas
02.10 BILBAO entradas
03.10 MADRID entradas
13.11 LLEIDA entradas
14.11 BARCELONA entradas
27.11 LUGO entradas
28.11 OVIEDO entradas
11.12 TARRAGONA entradas
12.12 ZARAGOZA entradas
18.12 VALENCIA