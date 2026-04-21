Apartamentos Acapulco anuncia conciertos y un lanzamiento por sus 10 años

Apartamentos Acapulco ha anunciado las primeras fechas de la gira de presentación de su próximo álbum, Todos quieren ser los campeones, que verá la luz a comienzos de septiembre y con el que celebran diez años de trayectoria.

Este nuevo ciclo llega precedido por el single «Santos Mártires», publicado a finales de marzo (y cuyo vídeo estrenamos en exclusiva), que funciona como carta de presentación de la etapa sonora que está por venir.

Como complemento, la banda lanzará el 22 de mayo una edición limitada y numerada en vinilo de 7 pulgadas titulada 10 años del enamoramiento y otras historias, que incluirá dos canciones exclusivas en forma de versiones junto a otros artistas y que no estarán disponibles en plataformas digitales (puedes reservarlo aquí).

Toma nota de las fechas de Apartamentos Acapulco

20.06 LINARES entradas

22.08 TBA

18.09 MÁLAGA entradas

02.10 BILBAO entradas

03.10 MADRID entradas

13.11 LLEIDA entradas

14.11 BARCELONA entradas

27.11 LUGO entradas

28.11 OVIEDO entradas

11.12 TARRAGONA entradas

12.12 ZARAGOZA entradas

18.12 VALENCIA