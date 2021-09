Bienvenido a los 90: Canciones imbatibles que abren disco

Arranca la décima temporada de Bienvenido a los 90 y ¿hay algo mejor que escuchar un puñado de canciones colocadas estratégicamente?

La primera canción de un disco es diferente a todas las demás, esa primera sensación que transmite te acompañará durante el resto de tu vida, por eso hoy repasamos algunos ejemplos icónicos de la década de los 90.

Suenan:

01. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

02. Dover – Devil Came To Me

03. Ocean Colour Scene – Hundred Mile High City

04. Radiohead – Everything in Its Right Place

05. Sonic Youth – 100%

06. Portishead – Cowboys

07. REM – What’s The Frequency, Kenneth?

08. The Verve – Bitter Sweet Symphony

09. Alice in Chains – Them Bones

10. Beck – Devils Haircut